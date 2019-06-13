LINE 台鐵時刻通捷徑，查班次叫 Siri 幫你更快速！

2019-06-13 08:38:54 9M87

火車時刻表推薦App

用 LINE 查台鐵時刻表可以有更快的查詢方法嗎？以前需要打開 LINE，在茫茫好友海中尋找「LINE 台鐵時刻通」，然後才能開始查詢，現在可以直接省過這兩個步驟，利用 iOS 捷徑，將腳本新增到 Widget 中，直接一鍵就可以叫 Siri 幫我們查詢，直接省掉開 LINE 找好友的時間，相信你在趕火車的同時，這個小小的腳本也可以幫你大忙！還不知道台鐵時刻通的人，可以趕快去複習一下用 LINE 就能查火車時刻表，免開啟或安裝其它 App！

LINE 台鐵時刻表捷徑

△ 點文章最後面的連結下載腳本，在下載腳本之前，請確定你有安裝捷徑 APP，不然腳本會沒辦法下載。點擊下載腳本連結之後，按下「取得捷徑」。

台鐵時刻通 Siri

△ 然後開啟捷徑這個 APP，執行「台鐵時刻通 - Siri」這個捷徑，這時會跳出起訖站、時間點。這時可以按鍵盤右下角的「麥克風」圖示來叫出 Siri，就可以開始報上車站與下車站，然後選完日期之後按下「好」就可以啦！

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△ 這時候捷徑就會自動幫我們打開 LINE 並找到「台鐵時刻通」APP，如果還沒有加好友的趕快加起來，自從有了這個 LINE 好友，手機裡面的火車時刻表 APP 通通都刪除啦，真的非常好用！

捷徑腳本下載

△ 接著剛剛 Siri 幫我們輸入的起迄站就自動出現在上面啦，按下傳送就可以查到台鐵時刻表啦！我個人覺的這個捷徑的好處是省下尋找兩個東西的時間，第一個是在手機的 APP 海中找到 LINE，第二個是從 LINE 的好友海中找到「台鐵時刻通」，把這兩個東西簡化為一個按鍵，把這個捷徑加到 Widget 中，點一下就完成，這麼方便的捷徑，iPhone 的使用者們趕快下載起來吧！

捷徑載點：這邊請
台鐵時刻通 - Siri 腳本：這邊請

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