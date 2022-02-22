Zen Wireframe

網站、美編、設計、介面、文宣想要畫草圖，有方便的輔助工具嗎？最近小編發現 Zen Wireframe 線上畫草圖工具，內建豐富的模板，只要一拖、一拉就能夠輕鬆完成視覺稿，能夠書出 PNG 及 JPG 圖檔，如此一來就能夠輕鬆呈現規劃，讓對方輕鬆了解自己的想法，拉近雙方之間的認知，由於是線上工具的關係，也沒有系統限制，不論 Windows、macOS 都可以無痛使用。若不想從無到有自己製作，也可以嘗試看看 Mockdown 線上 AI 視覺稿轉換工具，直接用現成轉換也 OK。

草圖製作

進入 Zen Wireframe 之後需要登入才可以使用，懶得註冊的話，可以用 Google 快速登入。

線稿圖

進入後台點擊右上方「New Document」來建立新的專案。

WireFrame 工具

接著就可以進入編輯頁面啦，點擊 Add Frame 可以看到現成的框架，例如有：瀏覽器框架、手機框架、平板框架等，當然你的需求框架沒有在選項中，也可以自己手動拉一個出來。

WireFrame Mockup

新增框架之後，就能夠從左側的欄位中，拉出各式所需元素，像是文字、標題、頁次、框線等，也可以點擊上方加入矩形、按鈕、文字、圖片、icon 等，你也可以點擊右上方 Share 邀請朋友進來共同編輯。

WireFrame 教學

編輯完畢後，點擊右上方 Export 就可以下載 JPG 或 PNG 檔囉。

WireFrame 工具 PTT

下載完成後就能夠看到自己剛剛編輯的樣稿圖啦！

Zen Wireframe

不論是要製作銷售頁、APP、網頁、軟體、手錶 APP 等透過 Zen Wireframe 來製作示意圖都非常方邊，而且以上提到的功能通通都是免費的，當然也能夠付費解鎖更進階的功能，連結就幫大家放在下放，有需要的朋友趕快收下吧。

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