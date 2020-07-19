螢幕截圖工具有沒有更進階的？我想人人心目中都有一款自己用的最習慣的截圖工具，大部分的截圖工具都能滿足：全螢幕截圖、視窗截圖、區域截圖這三個截圖方法，不過有沒有截圖工具是可以「任意形狀」截圖的？這個功能可能就比較少見，你說誰會用到不規則形狀截圖？坦白說雖然是很偶爾才會出現的需求，不過若是出現的一次，又剛好找不到能用的工具就很頭痛了，今天要跟大家分享的 Mr.Shot 截圖工具就是能夠滿足不規則截圖需求的免費截圖工具。你也可以參考：PicPick 螢幕截圖的熱門工具，眾多玩家推薦軟體

文章最後方有替大家準備好載點囉，進入安裝程序開啟無限 Next 大法後，就能夠完成安裝，不會被額外安裝其他軟體大家請放心。

安裝完畢後開啟，就可以看到 Mr.Shot 主介面囉，看到這邊你可能還不知道要怎麼截圖，沒關係，按下下方的 options 看一下預設的設定長什麼樣子。

此時就可以看到螢幕截圖快速鍵囉，幫大家統整一下：

全螢幕截圖：Ctrl + D

視窗截圖：Ctrl + W

區域截圖：Ctrl + Ｒ

不規則截圖：Ctrl + F

因此按下 Ctrl + F 就能夠開始進行任意形狀截圖囉 ~

進入不規則截圖後，按住滑鼠右鍵就能開始自己想要截圖的範圍，用類似套索工具的方法，圈出一個封閉式的區域即可。

截圖完畢後，就會進入編輯視窗，這邊就與一般的截圖工具一樣啦，可以對截圖進行編輯，像是加上箭頭標註、圖形、線條、文字、螢光筆功能等通通沒問題，要存檔的話在右下方輸入檔按名稱後，按下 save 就完成啦，大家若有不規則截圖的需求，趕快將這款 Mr.Shot 收下吧。

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免安裝版：

MrShot 1.54.7z（GOOGLE下載）

MrShot 1.54.7z（1DRV下載）

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