Teams 微軟免費版職場協作軟體，結合群聊、檔案上傳、開會、會議提醒多項實用功能！

2018-07-20 09:46:35 9M87
Teams

微軟推出免費版協作軟體 Teams，主要負責協助公司、團隊中溝通的角色，此外也有行事曆、會議提醒、通話等功能，主管、負責人可以透過 Teams 來有效管理專案、企劃，若是跨部門間合作也非常方便，可以根據活動、企畫主題來建立團隊，也可以直接在 Teams 中開啟簡報、Excel 等 Office 軟體，讓大家一起在對話視窗中討論，不必再另外開啟第三方軟體視窗，在某種程度上，小組可以很有效率的討論報告、活動及企劃，更迅速、專心的與團隊完成一個專案！


團隊即時溝通
Teams

△ 整合多種對話視窗分類，讓團隊可以即時溝通，不管是發起私人、群組聊天、共用檔案或共同撰寫內容都沒有問題！

Teams微軟

△ 最左邊是通知列，可以清楚、快速的看到所有的通知，包含最近活動、私聊、群組對話、會議、檔案等。

Team

△ 可以在群組欄位中，自由增加聊天成員，裡面又可以再增加多個頻道，分別討論不同的工作主題或專案，可以隨時邀請任何成員進入群聊，並查看群組對話的聊天訊息、檔案，可以插入的檔案類型有圖片、GIF、貼圖、emoji、第三方軟體等！

遠端協作工具 Teams

△ 上方可以插入常用的功能列，像是檔案、對話、專案、PPT、甚至第三方的 Trello 都可以！

線上會議

線上協作軟體

△ 小組會議、即時串流、撥入電話會議，微軟 Teams 的設計能滿足所有的會議需求，在電腦、行動裝置上都能體驗 Teams 的會議功能，甚至還有取得排程協助、筆記記錄、桌面共用、上傳檔案以及聊天訊息等專業功能。

通話方案

辦公室團隊合作軟體

△ 當不在位置上時，請部門內、小組內的成員可以幫我們接聽電話，也支援與 Exchange 整合使用語音信箱功能！

 微軟祭出 Teams 與競爭對手軟體 Slack 較勁，Teams 強大的搜尋功能，可以讓企業、使用者們可以在大量的工作訊息中，快速搜尋到目標，對於提升工作效率來說，Teams 的確是有比較大的優勢，而免費版的 Teams 擁有無限搜尋訊息、來賓存取、140 個以上的服務及 App、最多 300 個使用者、每個使用者 2GB 儲存空間、一對一群組線上影音通話、頻道會議、螢幕畫面分享等，並支援直接在內部使用 Word、PPT、Excel，算是非常有誠意的免費使用，還支援 Mac 及 Windows 雙系統，趕緊來試用看看吧！

Windows 7+ 載點：https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=869426
Windows 10S 載點：https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=873490
Mac 載點：https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=869428

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