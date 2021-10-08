你知道微軟官方有提供 Office 網頁版給大家免費使用嗎？這是真的！大家如果真有文書編輯需求，又想要省下一筆花費，不用再找破解版 Office 或其它 Open Office 工具，用微軟提供的 Office 網頁版就能夠滿足文書編輯的需求，不論是 Word、PPT、Excel 等....通通能夠免費使用，還具備雲端即時儲存的功能，且可讀、可寫入、可存取！在家中編輯檔案，回到辦公室可以無縫接軌繼續編輯，完全不需要任何 USB、上傳雲端儲存文件，非常推薦給在尋找 Office 文書工具的朋友！如果真的有很強烈的 Office 需求，直接購買金鑰安裝電腦版就是必須的，線上版還需要上傳、下載終究比較麻煩，這時候我會推薦你 Office Tool Plus 一鍵安裝 Office，號稱 Office 百寶袋，Word、Excel、PPT 一鍵安裝。

進入 Microsoft 365 頁面後，點擊「登入」輸入帳密登入會員即可開始使用，沒有微軟會員的話，馬上辦一個就能享有這個好康。由於 Microsoft 365 會將我們編輯的檔案儲存於個人 OneDrive 雲端硬碟中，大家家委屈一下登入會員吧。

登入會員後，會看到上方畫面，如果你電腦中有 Office 文件要編輯，又沒有 Office 的話，點擊右上方「上傳並開啟...」就可以開始編輯囉。

如此一來不論是 Word、Excel 還是 PPT 都能夠透過 Office 網頁版編輯囉，編輯完畢後也可以下載複本到電腦，或者儲存於 OneDrive 中。雖然免費但是讀、寫、存取通通沒有問題！

Office 網頁版雖然免費，有一些付費版才有的進階功能就沒辦法使用，像是付費版可以整合其它雲端平台，網頁免費版只限於 OneDrive。另外 Office 付費版也有許多豐富的全新功能能夠使用，像是共同編輯、新式註解、筆跡工具、資料型態等工具。

雖然有一些限制，不過我覺得基本的編輯、存取都有了，Office 網頁版對於日常的辦公需求已經綽綽有餘啦，連結幫大家放在下面，買新電腦沒有文書工具的話，打報告、做簡報等... Office 網頁版打開就能馬上使用，而且完全免費唷。

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