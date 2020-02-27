Google 找工作整合 1111 / 104 / Yes123 等平台，可直接搜尋薪資 職缺 地點等求職資訊

找工作你都去哪看職缺？Google 推出了新的服務 Google 找工作，台灣的部分整合了 1111 人力銀行、104 人力銀行、Yes123 求職網、找工作超嗨、LinkedIn 求職與 Recruit.net 求職等平台，將所有職缺全部整合在一個頁面中，不管是工作薪水、地點、職缺種類、職缺發布時間、車程等相關資訊，都可能夠以更清楚的方式快速找到，若有轉職、找工作的需求，Google 找工作是一個整理的滿清楚的工具！

Google 找工作

要使用 Google 找工作，其實只需要在 Google 搜尋引擎輸入職缺名稱就可以看到了，進入頁面後就可以搜尋職缺內容，不過有些關鍵字在 Google 直接搜尋是不會跳出 Google 找工作的，比如說文書、小編等，所以你可以試著搜尋看看小編工作、文書工作試試，若還是無法看到，大家請滑到文章最下方的連結，點擊進去就可以看到上方 Google 找工作畫面囉。

Google 找工作

上方的篩選機制，能夠依據職缺、張貼日期、類型、地點、雇主來精準尋找自己想要的工作。

我想找工作

接著只要輸入職缺，就可以看到左側預覽清單，預覽清單中包含：職缺、公司名稱、地點、職缺來源，若雇主有提供的話，甚至能夠直接看到薪水。單擊後就能夠在右邊看到詳細資訊，若想投遞履歷，可直接點上方的連結，回到原始職缺來源。

找工作網站

薪資的部分，由於不一定每位雇主都有提供，所以不是全部的職缺都有顯示。另外最下方有個「電子郵件快訊」，開啟之後如果你搜尋的職缺有新的雇主上架，就能夠在第一時間收到 Email 通知。

1111求職網

另外也能夠點擊右上方圖示，將自己有興趣的職缺收藏起來作為後續的追蹤。

Google 找工作

當然，除了台灣之外，也可以搜尋國外的職缺，總之只要你有找工作需求，不管國內國外，趕快把 Google 找工作這個好用的網站分享給你身邊的朋友吧 ~

傳送門：Google 找工作

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