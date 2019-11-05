燦坤雙 11 全民購物節，打造全台最強雙 11 活動，從 11/8～11/12 共五天，推出五大驚喜包含：熱銷商品 5 折起、三大新品全台獨賣、豪華滿額禮 75 吋 4K 電視、每日秒殺排隊商品 99 元起、天降百萬紅包雨等，三大新品攜手全球領導三大科技品牌：睿米科技、華米科技及 Yeelight，產品細節在文章中獨立提到，這五天的全民購物節還包含「購物小確幸 4 連發」、「獨享 55688 搭車金」、「銀行回饋最高 4500 元」，若家中有要購入 3C 產品的話，可別錯過今年 1111 的機會啊！

三大新品

△ 易來 Yeelight 照明裝置是一款插電、充電兩用檯燈，這次共有兩款商品，分別為靈動 LED 檯燈 - 充電版、無線充電夜燈。靈動 LED 檯燈 - 充電版續航力達 5 小時，可透過行動電源充電，會員價 1200 元，活動價只要 745 元。

△ 無線充電夜燈支援 15W 快充，可白光＋暖光調整，左方的燈具也可拆卸起來使用，原價 995 元預購價 895 元，於 11 月下旬出貨。

△ 華米 Amazfit 智慧手錶，此次共有 Amazfits GTS 魅力版及 Amazfits GTR 特仕版。Amazfits GTS 魅力版 1.65 吋 AMOLED 螢幕 341 ppi、厚度 9.4mm，14 天超長電力續航力、百種全新自訂表面、50m 防水、全天候心律監控，預購價 3895 元，正式開賣 4395 元。

△ Amazfits GTR 特仕版 ，金屬陶瓷奢華公益、47mm 不鏽鋼AMOLED 螢幕可全天候顯示時間，50m 防水、24 天續航力、預購價 4495 元，原價 4995 元。

△ 睿米 Roidmi X20，具備 12 萬轉直流無刷馬達、145AW 吸力電力業界最強，磁吸式濕拖配件，吸地＋拖地一次完成，植物仿生纖維，智慧放水技術均勻出水地板不濕黏，獲六項國際設計大獎，可透過 App 智慧控制主機電量、清掃時間、濾芯更換等。

△ 前後 4+2 濾心，65 分鐘超長續航，一次可清潔 125 坪空間，三重降噪設計最低 72 分貝。採用磁吸式充電，輕輕一靠就開始充電，1.5 KG 輕量化設計，購買時同步附贈多種刷頭，配件最齊、性能最強。預購價格 9995 元，正式開賣價 10995 元。

人氣商品整點開賣

△ 11/8~11/12 每日精選 10 款限時限量商品，集結各大品牌包含：LG、Panasonic、ASUS、SAMSUNG 等祭出超低特價。

豪華滿額禮

△ 會員獨享豪華滿額禮，最高可得 iPhone 11 Pro Max 256G 或市值 99999 元電視。消費滿 6 萬元贈送 Panasonic 負離子空氣清淨機，加增一組全新濾網，市值 3250 元（限量 1500 組）。消費滿 25萬頌 PHLIPS 氣炸鍋及配件三件組，市價 8990 元（限量 50 組）。消費滿 100 萬元送 iPhone 11 Pro Max 256G （限量 3 組）或市值 99999 元 JVC 75 吋 4K 電視。

網購天將百萬紅包雨

即日起至 11/7 每日 12 點、15 點、20 點各有兩次機會於燦坤線上購物，參與百萬紅包雨互動遊戲，單日最高有機會領取現金抵用券 3000 元。使用期限至 11/12 日，紅包總值超過百萬元，天天線上簽到再加碼購物金 1511 元。燦坤會員獨享搭車優惠金，單趟最高折 50 元。另外，活動期間購買指定 Apple 商品、筆電、電視、冰箱、洗衣機、清掃家電、清淨家電，可享 12 期零利率，刷台新燦坤聯名卡消費滿 15 萬元，更可享最高回饋價 4500 元還元金。

每日排隊秒殺商品

11/8~11/12 全台門市每日早上 11 點準時開賣，最高可享 34 折優惠。11/9 Logitech M350 鵝卵石無線滑鼠＋K380 藍牙鍵盤，現省 690 只要 999 元（限量 2500 組）。TECO 20L 烤箱現省 981 元只要 999 元（限量 1500 組）。11/10 Tt eSPORTS 挑戰者多彩電競滑鼠組，現省 400 元只要 690 元（限量 1000 組）。ADATA 10 瓦燈泡（4 入組），只要 199 元（限量 1000 組）。

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