1111電信優惠方案整理

每年 1111 都是電信業者大廝殺的時候，消費者也可以藉著這個機會找到超便宜的網路吃到飽，2019 年 1111 上網吃到飽資費也陸續出爐囉！這邊幫大家順手整理 2019 年台灣五大電信，超狂優惠懶人包，大家準備好上車了嗎？如果你的網路合約期滿，趕快跟著小編來找看看今年有沒有讓人跌破眼鏡的超殺優惠價吧！

  中華電信 遠傳電信 台灣大哥大 亞太電信 台灣之星 LINE Mobile
月租費 398 元 599 元 699 元 11 元 11.11 當天公布 -
限速 - 不限速 不限速 免費 1GB，超量降速 128Kbps - -
內容 1. 數據傳輸量：前 3 個月上網吃到飽 / 之後每月 9GB

2. 網內免費

3. 月租 99 元可加購精采 Hami 包
（本優惠限租期24個月）

4. 精品家電好禮加碼送

 1. 上網吃到飽
2. 網內通話免費講到飽
3. 送第二代 AirPods		 1. 上網吃到飽
2. 網內通話免費講到飽
3. 送台北-首爾來回機票一張
4. 送韓國漫遊吃到飽 11 日一組		 1. 每加購 1GB 收費 $30，每月數據傳輸最高收費 $299(含月租費)，即可享不限速上網吃到飽。 - -）
網外 20分鐘/月 送 30 分鐘 送 200 分鐘 網內外均一價 1 元/分 - -
市話 10分鐘/月 - -   - -
申辦期限 2019/11/1

2019/11/14 11:11		 即日起至 2019/11/30 即日起至 2019/11/30 11/11 23:59 止 2018/11/11 11點開賣，一日限定 -
綁約 12/24 個月 30 個月 30 個月 無綁約 30 個月 -
資格 新申辦、攜碼、續約、企業客戶限定
數量有限售完為止
(限中華電信官網線上申請)		 新申辦、攜碼限定 新申辦、續約、攜碼限定 新申辦、攜碼限定 一證限辦一門，綁訂 LINE 通知始可辦理，限量 1 萬筆 -
活動網址 中華電信官網 遠傳電信官方網站 台灣大哥大官方網站 亞太電信官方網站 台灣之星官網 LINE Mobile 官方網站

中華電信

1111中華電信優惠方案

除了 399 加碼送精品家電外，中華電信還推出雙11好狂抽Hami Point 11,111點、國際漫遊「雙11限定」輕量型加量20%、預付卡雙11雙倍驚喜送、HiNet光世代、MOD狂歡同慶超夯家電好禮限時送....等活動，有興趣的朋友可至活動官網查詢。

中華電信雙 11 限定資費
月租費  398 元
限速  不限速，超過傳輸量降至128Kbps
內容 1. 數據傳輸量：前 3 個月上網吃到飽 / 之後每月 9GB

2. 網內免費

3. 月租 99 元可加購精采 Hami 包
（本優惠限租期24個月）

4. 精品家電好禮加碼送
網外  30分鐘/月
市話  -
申辦期限 即日起至 2019/11/30
綁約  12/24 個月
資格 新申辦、攜碼、續約、企業客戶限定
數量有限售完為止
(限中華電信官網線上申請)

申請網址：中華電信官網

遠傳電信

1111遠傳優惠2019

遠傳電信雙 11 限定資費 - 網路門市
月租費  599 元
限速  不限速
內容 1. 上網吃到飽
2. 網內通話免費講到飽
3. 送第二代 AirPods
網外  送 45 分鐘
市話  送 20 分鐘
申辦期限   即日起至 2019/11/30
綁約  30 個月
資格  新申辦、攜碼限定

活動網址：遠傳電信官方網站

台灣大哥大

遠傳電信雙 11 限定資費

台灣大哥大雙 11 限定資費 - 網路門市
月租費  699 元
限速  不限速
內容 1. 上網吃到飽
2. 網內通話免費講到飽
3. 送台北-首爾來回機票一張
4. 送韓國漫遊吃到飽 11 日一組
網外  送 200 分鐘
市話  -
申辦期限 即日起至 2019/11/30
綁約  30 個月
資格  新申辦、續約、攜碼限定

活動網址：台灣大哥大官方網站

亞太電信

亞太電信 1111 活動

△ 亞太電信就提前開跑，推出月付 11 元免費流量 1GB 不限速，10/18 起至 11/8 每周五、11/11 周一早上 10：10 準時開搶，限量 11111 組，有要搶優惠的記得 11/11 前，每周五早上都要開搶！詳細活動辦法可以參考：亞太電信 1111 活動，月租 11 元限量 11111 組 10/18 起開搶

月租費 11 元
合約期間 不綁約
身分限制 新申辦 / 攜碼 (每一身分證現辦一門)
上網優惠 4G上網優惠 免費 1GB，超量降速 128Kbps
超過傳輸量 每加購 1GB 收費 $30，每月數據傳輸最高收費 $299(含月租費)，即可享不限速上網吃到飽。
語音優惠 網內 $1/分(以秒計費)
網外(含市話) $1/分(以秒計費)
簡訊優惠 網內 $1/則
網外 $1/則
設定費  $300
預繳款  $100

活動網址：亞太電信官方網站

台灣之星

台灣之星雙 11 資費方案

△ 台灣之星今年也要綁定 LINE 通知才能搶，沒綁定不能搶，但綁定了不一定要買，結論：無論你要不要搶，先去綁定台灣之星 LINE 通知就對了。

台灣之星今年 ( 2019 ) 尚未公告方案，將於 11/11 當天公告，以下提供去年方案給大家參考：

台灣之星雙 11 限定資費 - 網路門市
月租費  88 元
限速  10GB 21Mbps ( 超過降至 10Mbps )
內容  1. 網內免費
 2. 21Mbps ：10GB，超過降至 10Mbps
網外  30 分鐘
市話
申辦期限  2018/11/11 11點開賣，一日限定
綁約  30 個月
資格 一證限辦一門，綁訂 LINE 通知始可辦理，限量 1 萬筆

＊另有 188 方案可選，詳情請見官網

活動網址：台灣之星官網

台灣之星老客戶優惠：

台灣之星雙 11 資費方案

台灣之星老客戶 188 元續約優惠，續約每個月 299 元不限速上網吃到飽！

台灣之星 LINE 綁定頁面：台灣之星官網

 

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