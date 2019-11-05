每年 1111 都是電信業者大廝殺的時候，消費者也可以藉著這個機會找到超便宜的網路吃到飽，2019 年 1111 上網吃到飽資費也陸續出爐囉！這邊幫大家順手整理 2019 年台灣五大電信，超狂優惠懶人包，大家準備好上車了嗎？如果你的網路合約期滿，趕快跟著小編來找看看今年有沒有讓人跌破眼鏡的超殺優惠價吧！
|中華電信
|遠傳電信
|台灣大哥大
|亞太電信
|台灣之星
|LINE Mobile
|月租費
|398 元
|599 元
|699 元
|11 元
|11.11 當天公布
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|限速
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|不限速
|不限速
|免費 1GB，超量降速 128Kbps
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|內容
|1. 數據傳輸量：前 3 個月上網吃到飽 / 之後每月 9GB2. 網內免費
3. 月租 99 元可加購精采 Hami 包
4. 精品家電好禮加碼送
|1. 上網吃到飽
2. 網內通話免費講到飽
3. 送第二代 AirPods
|1. 上網吃到飽
2. 網內通話免費講到飽
3. 送台北-首爾來回機票一張
4. 送韓國漫遊吃到飽 11 日一組
|1. 每加購 1GB 收費 $30，每月數據傳輸最高收費 $299(含月租費)，即可享不限速上網吃到飽。
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|-）
|網外
|20分鐘/月
|送 30 分鐘
|送 200 分鐘
|網內外均一價 1 元/分
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|市話
|10分鐘/月
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|申辦期限
|2019/11/1
到
2019/11/14 11:11
|即日起至 2019/11/30
|即日起至 2019/11/30
|11/11 23:59 止
|2018/11/11 11點開賣，一日限定
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|綁約
|12/24 個月
|30 個月
|30 個月
|無綁約
|30 個月
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|資格
|新申辦、攜碼、續約、企業客戶限定
數量有限售完為止
(限中華電信官網線上申請)
|新申辦、攜碼限定
|新申辦、續約、攜碼限定
|新申辦、攜碼限定
|一證限辦一門，綁訂 LINE 通知始可辦理，限量 1 萬筆
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|活動網址
|中華電信官網
|遠傳電信官方網站
|台灣大哥大官方網站
|亞太電信官方網站
|台灣之星官網
|LINE Mobile 官方網站
中華電信
除了 399 加碼送精品家電外，中華電信還推出雙11好狂抽Hami Point 11,111點、國際漫遊「雙11限定」輕量型加量20%、預付卡雙11雙倍驚喜送、HiNet光世代、MOD狂歡同慶超夯家電好禮限時送....等活動，有興趣的朋友可至活動官網查詢。
|中華電信雙 11 限定資費
|月租費
|398 元
|限速
|不限速，超過傳輸量降至128Kbps
|內容
|1. 數據傳輸量：前 3 個月上網吃到飽 / 之後每月 9GB
2. 網內免費
3. 月租 99 元可加購精采 Hami 包
4. 精品家電好禮加碼送
|網外
|30分鐘/月
|市話
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|申辦期限
|即日起至 2019/11/30
|綁約
|12/24 個月
|資格
|新申辦、攜碼、續約、企業客戶限定
數量有限售完為止
(限中華電信官網線上申請)
申請網址：中華電信官網
遠傳電信
|遠傳電信雙 11 限定資費 - 網路門市
|月租費
|599 元
|限速
|不限速
|內容
|1. 上網吃到飽
2. 網內通話免費講到飽
3. 送第二代 AirPods
|網外
|送 45 分鐘
|市話
|送 20 分鐘
|申辦期限
|即日起至 2019/11/30
|綁約
|30 個月
|資格
|新申辦、攜碼限定
活動網址：遠傳電信官方網站
台灣大哥大
|台灣大哥大雙 11 限定資費 - 網路門市
|月租費
|699 元
|限速
|不限速
|內容
|1. 上網吃到飽
2. 網內通話免費講到飽
3. 送台北-首爾來回機票一張
4. 送韓國漫遊吃到飽 11 日一組
|網外
|送 200 分鐘
|市話
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|申辦期限
|即日起至 2019/11/30
|綁約
|30 個月
|資格
|新申辦、續約、攜碼限定
活動網址：台灣大哥大官方網站
亞太電信
△ 亞太電信就提前開跑，推出月付 11 元免費流量 1GB 不限速，10/18 起至 11/8 每周五、11/11 周一早上 10：10 準時開搶，限量 11111 組，有要搶優惠的記得 11/11 前，每周五早上都要開搶！詳細活動辦法可以參考：亞太電信 1111 活動，月租 11 元限量 11111 組 10/18 起開搶
|月租費
|11 元
|合約期間
|不綁約
|身分限制
|新申辦 / 攜碼 (每一身分證現辦一門)
|上網優惠
|4G上網優惠
|免費 1GB，超量降速 128Kbps
|超過傳輸量
|每加購 1GB 收費 $30，每月數據傳輸最高收費 $299(含月租費)，即可享不限速上網吃到飽。
|語音優惠
|網內
|$1/分(以秒計費)
|網外(含市話)
|$1/分(以秒計費)
|簡訊優惠
|網內
|$1/則
|網外
|$1/則
|設定費
|$300
|預繳款
|$100
活動網址：亞太電信官方網站
台灣之星
△ 台灣之星今年也要綁定 LINE 通知才能搶，沒綁定不能搶，但綁定了不一定要買，結論：無論你要不要搶，先去綁定台灣之星 LINE 通知就對了。
台灣之星今年 ( 2019 ) 尚未公告方案，將於 11/11 當天公告，以下提供去年方案給大家參考：
|台灣之星雙 11 限定資費 - 網路門市
|月租費
|88 元
|限速
|10GB 21Mbps ( 超過降至 10Mbps )
|內容
| 1. 網內免費
2. 21Mbps ：10GB，超過降至 10Mbps
|網外
|30 分鐘
|市話
|申辦期限
|2018/11/11 11點開賣，一日限定
|綁約
|30 個月
|資格
|一證限辦一門，綁訂 LINE 通知始可辦理，限量 1 萬筆
＊另有 188 方案可選，詳情請見官網
活動網址：台灣之星官網
台灣之星老客戶優惠：
台灣之星老客戶 188 元續約優惠，續約每個月 299 元不限速上網吃到飽！
台灣之星 LINE 綁定頁面：台灣之星官網