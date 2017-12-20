FontViewOK 4.55 方便的字型預覽工具，沒安裝的字型也能預覽唷！

2017-12-20 10:47:57 哇哇 0 0


不管是美術人員或是網頁美編，善用字型是豐富畫面的手段之一，透過FontViewOK可以一次預覽系統內所安裝的字型，讓挑選字型的過程可以更加的快速有效率，而且還能預覽未安裝的字型，這樣就不用將所有的字型通通安裝到系統之內，也可以加速開機的速度唷！

預覽前能輸入自己想測試的文字，調整字體的大小，也能調整前景與背景的顏色，讓預覽效果更加明顯喔！

http://www.softwareok.com/?Freeware/FontViewOK

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FontViewOK 4.55 方便的字型預覽工具，沒安裝的字型也能預覽唷！ 相關文章


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