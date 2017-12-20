不管是美術人員或是網頁美編，善用字型是豐富畫面的手段之一，透過【FontViewOK】可以一次預覽系統內所安裝的字型，讓挑選字型的過程可以更加的快速有效率，而且還能預覽未安裝的字型，這樣就不用將所有的字型通通安裝到系統之內，也可以加速開機的速度唷！
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