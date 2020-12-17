2020 年終於進入尾聲，喜愛遊戲的玩家們終於有好消息囉，Ubisoft 推出 Happy Holidays 活動，從 12/14 ~ 12/18 連續 5 天，每日推出一款限時免費遊戲，當天領取即可終身免費玩，目前已推出的免費遊戲有《銀河聯軍：阿特拉斯之戰》、《刺客教條：維京紀元》獎勵組合包等，至 12/18 前均可透過 Ubisoft Connect 領取免費遊戲、獎勵組合包，可以說是全年最大的限時免費活動，遊戲玩家們可別錯過囉。



12/14 《刺客教條：維京紀元》獎勵組合包

《刺客教條：維京紀元》獎勵組合包，內含：巴耶克傳承服裝、航海家聚落組合包。

12/15 《銀河聯軍：阿特拉斯之戰》

透過 Ubisoft Connect PC 可於 12/15 領取免費 PC 數位版《銀河聯軍：阿特拉斯之戰》，Ubisoft Connect PC 載點可於文末載點下載。

12/16 《看門狗®：自由軍團》獎勵組合包

如果沒有 Ubisoft 會員的朋友們，請快速註冊一個，註冊後才可透過 Ubisoft Connect PC 登入並領取遊戲內容。

下載 Ubisoft Connect PC 後並安裝開啟，可於上方 Ubisoft's Happy Holidays 領取最新限時免費內容。

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Ubisoft Connect PC