有沒有可以取代翻譯機的 APP 呢？今天小編要跟大家分享這款人工智能翻譯器，好用程度讓我們完全不用購買上千元的翻譯機，就能夠翻譯 104 種語言 ( 支援繁體中文 )，世界各國常用語言通通支援，這款 App 是小編目前用過所有翻譯 APP 以來，覺得最好用、介面最好看的一款！如果你有翻譯的需求，特別是語音翻譯，那你絕對要把這款 APP 安裝起來。iOS 翻譯 App 你可以參考：語言翻譯能夠翻譯全世界語言的 APP，免費使用你還不下載嗎？

△ 比較可惜的是目前這款 APP 只支援 Android 系統，使用 iPhone 的朋友可能要麻煩你參考別款囉，到 Google Play 下載之後就能夠開啟馬上使用。

△ 這個欸這個 APP 比較特別的地方是，它的介面分成上下兩個部分，下面為白色，因此選取語言的時候，下拉選單白色的部分就是下半部的語言，右邊藍色語言的部分就是上半部的語言。

支援的語言有：

南非荷蘭語，阿爾巴尼亞語，阿姆哈拉語，阿拉伯語，亞美尼亞語，阿塞拜疆語，巴斯克語，白俄羅斯語，孟加拉語，波斯尼亞語，保加利亞語，加泰羅尼亞語，Cebuano，中文（簡體），中文（繁體），科西嘉語，科薩語，克羅地亞語，捷克語，丹麥語，荷蘭語，英語，世界語，愛沙尼亞語，菲律賓語，芬蘭語，法語，弗里斯蘭語，加利西亞語，格魯吉亞語，德語，希臘語，古吉拉特語，海地語，HAWIRE，希伯來語，印地語，苗族，Howarth，匈牙利語，冰島語，伊博語，印度尼西亞語，愛爾蘭語，意大利語，日語，爪哇語，卡納達語，哈薩克語，高棉語，韓語，庫爾德語，吉爾吉斯語，老撾語，拉丁語，拉脫維亞語，立陶宛語，盧森堡語，馬其頓語，馬達加斯加語，馬來語，馬拉雅拉姆語，馬耳他語，毛利語，Marathair，蒙古語，緬甸語，尼泊爾語，挪威語，Nyan Jar，普什圖語，波斯語，波蘭語，葡萄牙語，旁遮普語，羅馬尼亞語，俄語，薩摩亞語，蘇格蘭蓋爾語，塞爾維亞語，塞索托語，紹納語，信德語，斯洛伐克語，斯洛文尼亞語，索馬里語，西班牙語，斯里蘭卡語，桑達語，斯瓦希里語，瑞典語，塔吉克語，泰米爾語，泰盧固語，泰語，土耳其語，烏克蘭語，烏爾都語，烏茲別克語，越南語，威爾士語，意第緒語，約魯巴語，祖魯語

△ 點擊麥克風就可以使用語音翻譯，當然你也可以使用鍵盤輸入，按下鍵盤圖示就可以囉。這款 App 不支援離線翻譯，因此翻譯的當下要確保有網路才可以進行。

△ 這款 APP 貼心的地方就是，可以將上下兩個部分畫面顛倒，也就是將手機切割為不同方向也可使用，方便兩個人在對話時，都可以看著螢幕，不用將手機轉來轉去就可以完成翻譯囉，有翻譯需求的你，這款 APP 絕對要馬上收藏下來~

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人工智能翻譯器 - 104 種語言 ( Google Play 下載 )