Samsung 三星於台灣時間凌晨 4 點在紐約發表 Samsung Galaxy Note 10 系列手機，此次 Note 10 系列推出兩個機型，分別為 6.3 吋及 6.8 吋，同時滿足讓喜歡小螢幕的使用者，升級還包括 5G、45W快充、無線充電分享、螢幕、3D Scanner、手繪動態攝影等，這次有許多功能都強調攝影部分，可以看得出來影片的時代，手機功能也必須調適，讓影拍拍攝這件事情更加輕鬆，如果你錯過凌晨四點的 Note 10 系列發佈會，這篇文章幫你整理出所有 Note 10 系列重點，趕緊來搶先看：

Galaxy Note 10 系列螢幕採雙尺寸設計

△ 為滿足部分消費者覺得 Note 系列過大的問題，Galaxy Note10 系列此次推出兩種尺寸，Galaxy Note 10 搭載 6.3 吋劇院級 O 極限全螢幕，Galaxy Note10+ 則擁有 Note 系列至今最大的 6.8 吋劇院級O極限全螢幕。全螢幕近乎無邊框，前置鏡頭的螢幕開孔極小

△ O 極限全螢幕近乎無邊框，前置鏡頭的螢幕開孔極小。在 HDR10+ 認證和動態色調映射技術的加持下，照片和影片畫質較前幾代 Note 裝置更為鮮明，並具有令人驚艷的寬廣色域。Galaxy Note 10 系列的螢幕達到 98% 的色彩和亮度均勻度，並搭載 Eye Comfort 護眼螢幕能減少藍光。

Galaxy Note 10 系列規格

Galaxy Note10 Galaxy Note10＋ 處理器 - 7nm 64-bit 八核心處理器 (Max. 2.7 GHz + 2.4 GHz + 1.9 GHz)

- 7nm 64-bit 八核心處理器 (Max. 2.8 GHz + 2.4 GHz + 1.7 GHz) Dynamic AMOLED O 極限全螢幕 6.3 吋 FHD+

2280x1080 (401ppi)

HDR10+認證 6.8 吋 Quad HD+

3040×1440 (498ppi)

HDR10+認證 相機鏡頭 後：三鏡頭

- 超廣角: 16MP F2.2 (123°)

- 廣角: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS (77°)

- 遠距: 12MP F2.1 OIS (45°) 前：10MP 2PD AF F2.2 (80°) 後：四鏡頭

- 超廣角: 16MP F2.2 (123°)

- 廣角: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS (77°)

- 遠距: 12MP F2.1 OIS (45°)

- 景深相機: VGA 前：10MP 2PD AF F2.2 (80°) 電池 3,500mAh 4,300mAh 記憶體 - 8GB RAM+256GB 內建記憶體 (LTE機型)

- 12GB RAM+256GB 內建記憶體 (5G機型) - 12GB RAM+256GB 內建記憶體

- 12GB RAM+512GB 內建記憶體 SIM 卡 LTE： 雙卡版 - Nano SIM＋Nano SIM LTE：雙卡版 (混合式) - Nano SIM＋Nano SIM 或 MicroSD 插槽

(最高可擴充至 1TB) 5G：單卡版 - Nano SIM 單卡版：Nano SIM＋MicroSD 插槽 (最高可擴充至 1TB) 售價 LTE 版本美金 949 元 LTE 版本美金 1099 元 5G 版本美金 1049 元 5G 版本美金1299

S Pen 2.0 進化操控

△ 進擊的 S Pen 具有手寫辨識功能，書寫筆記之後，能立即將 Samsung Notes 的手寫內容轉換為文字，並以各種不同的格式匯出，包括 Word、TXT 檔等...可以透過縮小、放大或更改文字顏色的方式，客製化自己的筆記內容。

△ S Pen 遠端遙控功能進化，新一代 S Pen 加入了「Air actions」空中手勢操作，手持 S Pen，即可操控裝置的特定功能。透過開放遠端遙控 SDK，開發人員可以客製化對應的操控動作，讓用戶使用手勢玩遊戲，或使用他們喜愛的應用程式。

△ 開放 SDK 後，不只相機可以使用，未來更多 App 也可以加入 S Pen 相關的遙控功能，像是 YouTube 看影片時可以透過 S Pen 控制音量、播放等。

全方位生產力 - 與電腦的結合

△ Galaxy Note10 系列進一步延伸 Samsung DeX 功能，從原本的桌機，現在到筆電也可以啦！透過一條 USB Type-C 傳輸線，搭配滑鼠和鍵盤，使用者可在不同裝置之間拖放文件、照片。

△ Galaxy Note10 系列將 Link to Windows 直接整合至快捷面板 (Quick Panel) 中。只需一個點選動作，用戶就能連接 Windows 10 PC。透過電腦螢幕，使用者能查看通知訊息、發送和接收簡訊，甚至瀏覽最近的照片，不用為了低頭查看手機而暫停手邊的工作。

影片即時景深

△ 原本只能用在照片的即時景深，現在 Note 10 系列影片即時景深也沒問題，景深特效攝影 (Live Focus Video)，新增了景深調整功能，透過虛化背景的方式，讓主角背景達到模糊效果。

遠距焦點收音

△ 遠距焦點收音 (Zoom-In Mic) 能放大音框中的音訊、去除背景噪音，藉以強化用戶欲保留的聲音部份。

Super Steady 超穩定動態攝影

△ 為了消除拍攝影片時震動所造成的畫面模糊，全新進化的超穩定動態攝影 (Super Steady)，不但能使畫面變得更流暢穩定，現在還能在縮時錄影模式下使用，讓用戶拍出穩定不晃動的縮時影片。

即時影片後製

△ 影片錄製完成後，Galaxy Note10 系列可立即在手機上進行編輯，即時影片後製功能可搭配 S Pen 一起使用，讓使用者精確選擇剪輯的時間點，不需再透過層層的點選動作或片段編輯。

AR Doodle（手繪動態攝影）、3D Scanner（3D快速測量）

△ Galaxy Note10 系列 AR Doodle 手繪動態攝影功能，使用者可以透過 S Pen 個性化照片，例如：加上追蹤影像的動態圖案、特效、動畫等。

△ Galaxy Note10+3D Scanner 景深相機能掃描物體，並立即轉換為可移動的 3D 效果圖。搭配相機，可以追蹤人物動作，讓掃描的物體動起來，按下錄影即可錄製動畫。



△ 搭配景深相機，Galaxy Note 10 可以快速測量周遭糟物品的尺寸。

效能

△ Galaxy Note 10 搭載 3,500mAh 電池、Note 10+ 則搭載 4,300mAh 電池，Galaxy Note10+更是支援 45W 快速充電，只需充電 30 分鐘，即可維持一整天的續航力。

△ Galaxy Note 系列支援無線電力分享技術，可以為使用者們的 Galaxy Watch、Galaxy Buds 或其他 Qi 認證裝置進行無線充電。

△ Galaxy Note10 系列採用全球最輕薄的散熱板冷卻系統，遊戲過程中不怕發燙影響效能。透過基於 AI 的遊戲加速器 (Game Booster)，Galaxy Note10 系列能根據遊戲優化表現和功耗；透過 PlayGalaxy Link P2P 串流服務，玩家可以繼續銜接前次離開 PC 時的遊戲橋段，而不需進行本機儲存。

△ Galaxy Note10+ 5G 擁有最快的連網速度，實現高解析度影片的串流、快速下載影音內容，以及即時串流圖形密集型遊戲。

Note 10 系列售價及上市資訊

△ Galaxy Note 10 LTE 版本售價美金 949 元、5G 版本售價美金 1049 元 ; Galaxy Note 10＋LTE 版本售價美金 1099 元、5G 版本售價美金 1299 元。將於 2019/8/23 正式開賣，隔日起開放預購。

△ 此外發佈會也同步發表 Galaxy Watch Active 2、 Galaxy Tab S6 以及 Galaxy Book S 等產品。

https://www.samsung.com/tw/smartphones/galaxy-note10/