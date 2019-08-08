三星推出 Samsung Galaxy Note 10 系列，到底手感如何？升級有沒有感呢？小編帶著大家去體驗，這次 Note 最大的改變，是首次推出兩款尺寸的螢幕、S Pen 再升級、影片體驗的進化、DeX 筆電也可以用，除了上面這些主要功能，Galaxy Note 10 系列還有哪些小細節、功能上的變化？跟著小編來看看啦～Note 10 系列重點規格、功能走這裡：Galaxy Note 10 系列發表會懶人包，一口氣看完 10 個重點

△ 這次三星 Note 10 系列，共推出四種顏色，由左至右分別為星環白、星環藍、星環黑、星環銀，機背會隨不同的角度，呈現出不同的光影。

△ Galaxy Note 10 與 Note 10+ 外觀上最明顯的就是尺寸大小的差異，Galaxy Note 10 為 6.3 吋螢幕、Galaxy Note 10＋則為 6.8 吋。

△ 如果沒有螢幕大小對比，只有一支手機的情況下，有沒有辦法可以辨別到底是 Note 10 還是 Note 10+ 呢？有的！在機背的地方，看到三鏡頭旁邊，Galaxy Note 10+ 多了 ToF 景深相機，基本上外觀除了尺寸大小、背面的景深鏡頭之外，兩部手機是一模一樣的。

△ 看完外觀的差異之後，來看看細節，Galaxy Note 10 系列分別搭載 6.3 及 6.8 吋「Ｏ 極限全螢幕」，採無邊框設計，不管是玩遊戲、看電影都能有相當不錯的沈浸式體驗。在螢幕畫質上，採用 Dynamic AMOLED 螢幕，具有 HDR 10+ 認證、動態色調映射技術、色彩與亮度均勻度達 98%，現場觀看畫質相當細膩！

△ 前置鏡頭螢幕開孔再縮小，相機孔通透度高達 92%，位於螢幕正中央對稱位置，不管是 Note 10 / Note 10+ 前置相機均為 10MP 2PD AF F2.2 ( 80 度 )。

△ 雖然為曲面螢幕，但是握持手機時，不會有誤觸感應到螢幕的情形，歸功於螢幕厚度恰到好處的設計，解決了曲面螢幕令人詬病的問題，實際上握感＋操作有很大的提升。

△ 這次機背外觀的調整，是較大的改變，以往相機採橫置排列，在此次 Note 10 系列，通通更改為直式排列，並且位移到機身邊緣處。

△ 相機的部分 Note 10 採三鏡頭配置、Note 10+ 採四鏡頭配置。

Galaxy Note 10 三鏡頭：

- 超廣角：16MP F2.2 (123°)

- 廣角：12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS (77°)

- 遠距：12MP F2.1 OIS (45°)

Galaxy Note 10＋四鏡頭：

- 超廣角: 16MP F2.2 (123°)

- 廣角: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS (77°)

- 遠距: 12MP F2.1 OIS (45°)

- 景深相機: VGA

△ 機身底部為麥克風、USB Type-C、揚聲器、S Pen 孔槽，與前一代 Note 9 相較，取消了 3.5mm 耳機孔設計。

△ 機身頂端為麥克風、SIM 卡槽。在 SIM 卡的部分，Galaxy Note 10 與、Note 10+ 有不同的設計。

Galaxy Note10 Galaxy Note10＋ SIM 卡 LTE： 雙卡版 - Nano SIM＋Nano SIM LTE：雙卡版 (混合式) - Nano SIM＋Nano SIM 或 MicroSD 插槽

(最高可擴充至 1TB) 5G：單卡版 - Nano SIM 單卡版：Nano SIM＋MicroSD 插槽 (最高可擴充至 1TB)

△ 機身左側為電源鍵、音量鍵。

△ 接下來是 Note 粉都關心的 S Pen 功能，在外表上並無太大的差異，主要是加入許多新功能、更廣的應用。

△ 首先在手寫筆記部分，S Pen 支援手寫辨識，可以直接將手寫的內容，轉為 Word、TXT、PDF 等文字電子檔，並以不同的格式匯出，小編字寫的手，如果要分享筆記給別人看，這個功能簡直是太實用啦。以往手寫的顏色無法更換、粗細無法調整，Galaxy Note 10 系列通通可以一筆一畫快速更改！

△ S Pen 加入 Air actions「空中手勢操作」功能，相較前一代只能遠端拍照，這次 Note 10 系列的 S Pen 遠端遙控功能又更進化了，可以遠端 Zoom in / Zoom out。按住 S Pen 上面的按鈕之後，順時針/逆時針旋轉就能放大與縮小畫面。

△ 按住 S Pen 上的按鈕後，向上、向下甩動，可以切換前鏡頭、後鏡頭。

△ 按住 S Pen 向左、向右甩動，可以切換拍照模式：影片、相機、全景、專業模式等。

△ 這次 Galaxy Note 10 系列更是專注在影片上的提升，將以往即時景深、相片塗鴉等功能，全面提升級到「影片」中，Live Focus Video 景深特效攝影功能，可以即時預覽影片景深，並有數種景深特效能夠選擇。

△ 「遠距焦點收音」功能，進入錄影畫面後，點擊左上角的設定鈕，找到「進階錄製選項」開啟「加強麥克風收音」功能，能隨著影片的 Zoom in 來強化聲音的部分，並且去除背景噪音，讓聲音更清晰。

實際收音效果可以參考：

△ 另外新增了 AR Doodle 手繪動態攝影、3D 快速測量功能，透過 S Pen 即可輕鬆在螢幕上任意塗鴉，Instagram 有許多臉部特效，而 AR Doodle 這個功能的好處，就是可以製作出獨一無二的臉部特效！

△ 以往要透過第三方 App 才能螢幕錄影的 Note，這次新增「螢幕錄影」功能，下拉選單中就可以直接取用。

△ Windows 電腦與 Galaxy Note 10 同時開啟 ＷiFi，就可以直接在電腦上存取手機的照片、收發簡訊、查看通知，要使用這個功能，必須先在 Windows 電腦中安裝「我的手機」應用程式就可以使用，有了這個功能，手機拍的照片，就能迅速傳輸到電腦！而 Dex 則是透過一條 Type-C 與筆電連接，就可以輕鬆使用。

此次動手玩告一個段落啦，實際上體驗起來，在質感上無話可說，而且一次還有 4 種顏色可以挑選 ; 在功能上對於 S Pen 的升級、影片的提升方面，我個人最喜歡 AR Doodle 及 3D 測量功能，因為可以製作獨一無二的臉部效果、生活上隨時可以測量都相當實用。目前官方價格有待官方公告，小編將持續為大家追蹤，大家就持續關注我們啦～

https://www.samsung.com/tw/smartphones/galaxy-note10/