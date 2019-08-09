臉書 Messenger 隱藏版密技，輸入特定符號可以打粗體 / 黃底框框 / 刪除線 / 特殊字體

2019-08-09 08:06:53 9M87

臉書 Messenger 隱藏版密技

FB 訊息打字有彩蛋！？除了正常的輸入文字之外，只要輸入特定符號，就能打出粗體字、斜體字、有黃框的顯眼訊息、刪除線等特殊字體，用了這個多年 Facebook Messenger 還不知道嗎？趕快跟著小編來實測，一起看看如何打出這些字體吧！先說，目前這些字體效果，只能在電腦版上看到，手機的話，不管是 iOS、Android 實測都是無法看到的。

粗體字打法

臉書 Messenger 隱藏版密技

△ 只要在文字前後加上「*」米字鍵，就可以打出粗體字，來看看下圖實際看到的效果如何。

FB Messenger 粗體字

△ 這樣就變粗體啦，如果你沒有辦法正常顯示，記得「*」米字鍵前後都要加上「空白鍵」就能成功打出來。

刪除線

臉書 Messenger 隱藏版密技

△ 在文字前後加入「~」符號，就可以打出刪除線，你問波浪符號怎麼打？按住 Shift + ESC 下面那一個按鍵就對了。

FB Messenger 特殊字體怎麼打

△ 記得波浪符號的前後，都要加上「空白鍵」不然一樣會顯示不出來喔！

Codeblock 文字黃底框

FB Messenger 斜體字

△ Codeblock 原本是放程式碼的框框，但是用來凸顯重要訊息也是很有效果，要如何為訊息加上黃框呢？在訊息前一行、後一行都加入「‵‵‵」就可以啦，如果你找不到「‵‵‵」，這個符號位於 ESC 鍵下方。記得換行是按下「Shift+Enter」喔～

LaTeX 排版

FB Messenger 刪除線

△ LaTeX，是一種基於 TeX 的排版系統，呈現的效果就像上圖一樣，英文字呈現特殊字體，在文字前用這個符號包起來：\( \)，記得文字前後也都要加入「空白鍵」，然後只支援英文，中文無法正常顯示。

斜體

臉書 Messenger 隱藏版密技

△ 在文字前後加上 「_」底線，就可以呈現斜體的效果，但是這邊值得注意的是，打斜體字的時候，文字前後就不必有「空白鍵」，才能打出來。至於 「_」底線怎麼打呢？按下 「Shift+ㄦ 鍵」就可以打出來啦！

格式 外型 範例 指示
斜體 _文字_ 在文字前後加上底線。
粗體 *文字* 在文字前後加上星號。
刪除線 ~文字~ 在文字前後加上波浪號。
等距 `文字` 在文字前後加上反引號。
Codeblock ``` 
文字 
```
  1. 輸入 3 個反引號
  2. 換行（按 shift + return）
  3. 輸入文字
  4. 再換行（按 shift + return）
  5. 輸入 3 個反引號
LaTeX 排版 \(文字\) 在文字前後加入反斜線和括號。

大家可以參考臉書所提供的對應參照格式來輸入，趕快去試試看吧！不知道要騷擾誰的話，就傳給哇哇 3C 日誌粉專來實測也可以喔！

https://www.facebook.com/help/147348452522644

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