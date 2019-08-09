FB 訊息打字有彩蛋！？除了正常的輸入文字之外，只要輸入特定符號，就能打出粗體字、斜體字、有黃框的顯眼訊息、刪除線等特殊字體，用了這個多年 Facebook Messenger 還不知道嗎？趕快跟著小編來實測，一起看看如何打出這些字體吧！先說，目前這些字體效果，只能在電腦版上看到，手機的話，不管是 iOS、Android 實測都是無法看到的。

粗體字打法

△ 只要在文字前後加上「*」米字鍵，就可以打出粗體字，來看看下圖實際看到的效果如何。

△ 這樣就變粗體啦，如果你沒有辦法正常顯示，記得「*」米字鍵前後都要加上「空白鍵」就能成功打出來。

刪除線

△ 在文字前後加入「~」符號，就可以打出刪除線，你問波浪符號怎麼打？按住 Shift + ESC 下面那一個按鍵就對了。

△ 記得波浪符號的前後，都要加上「空白鍵」不然一樣會顯示不出來喔！

Codeblock 文字黃底框

△ Codeblock 原本是放程式碼的框框，但是用來凸顯重要訊息也是很有效果，要如何為訊息加上黃框呢？在訊息前一行、後一行都加入「‵‵‵」就可以啦，如果你找不到「‵‵‵」，這個符號位於 ESC 鍵下方。記得換行是按下「Shift+Enter」喔～

LaTeX 排版

△ LaTeX，是一種基於 TeX 的排版系統，呈現的效果就像上圖一樣，英文字呈現特殊字體，在文字前用這個符號包起來：\( \)，記得文字前後也都要加入「空白鍵」，然後只支援英文，中文無法正常顯示。

斜體

△ 在文字前後加上 「_」底線，就可以呈現斜體的效果，但是這邊值得注意的是，打斜體字的時候，文字前後就不必有「空白鍵」，才能打出來。至於 「_」底線怎麼打呢？按下 「Shift+ㄦ 鍵」就可以打出來啦！

格式 外型 範例 指示 斜體 _文字_ 在文字前後加上底線。 粗體 *文字* 在文字前後加上星號。 刪除線 ~文字~ 在文字前後加上波浪號。 等距 `文字` 在文字前後加上反引號。 Codeblock ```

文字

``` 輸入 3 個反引號 換行（按 shift + return） 輸入文字 再換行（按 shift + return） 輸入 3 個反引號 LaTeX 排版 \(文字\) 在文字前後加入反斜線和括號。

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