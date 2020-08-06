文字魔術師 Marked.cc 讓文字轉成精緻圖片，分享在社群奪人目光

大多網頁在社群分享時，都會顯示文章的第一張圖片，好像所有網頁文章都需要圖片似的，不過若是純文字的文章內容，可以試試看 Marked.cc 這款工具，他可以簡易製作成文章文字內容的縮圖，像是 Dcard 文章分享在社群那樣，雖然需要全部都手動來製作。除了此用途之外，也可用於在社群平台上呈現帶有詩意的句子，比如說最近很夯的「像極了愛情」，Marked.cc 不但畫面有質感還能奪取他人目光，並支援中英文，無需額外下載或安裝軟體，至於怎麼使用，就讓小編帶著你操作一次吧！

Marked.cc：https://marked.cc/

文字魔術師 Marked.cc 讓文字轉成精緻圖片，分享在社群奪人目光

打開網站上方為編輯器，下方是輸入文字的地方，中間會有使用時間標記，無法刪除，使用者可以直接將它當成便條紙編輯，黃色背景為標題部分，下方白色就能輸入主要內容。

文字魔術師 Marked.cc 讓文字轉成精緻圖片，分享在社群奪人目光

選取文字後會出現編輯選項，可加入刪除線、螢光筆或粗體。

文字魔術師 Marked.cc 讓文字轉成精緻圖片，分享在社群奪人目光

上方編輯器，功能有對齊位置、顏色或頁面寬度，也能使用拖曳方式調整要呈現的主內容大小，功能簡單大家自己摸索一下應該很快就能上手。

文字魔術師 Marked.cc 讓文字轉成精緻圖片，分享在社群奪人目光

螢光筆功能，能夠把你要表達的重點成為焦點。

文字魔術師 Marked.cc 讓文字轉成精緻圖片，分享在社群奪人目光

頁面寬度調整功能，有短、中、長三種寬度。

文字魔術師 Marked.cc 讓文字轉成精緻圖片，分享在社群奪人目光

最後打好你想表的的意境，自己拖曳一下寬度及上下間距，讓畫面呈現你最滿意的結果，就點選下方的「下載」按鈕，就可以將「Marked.cc」製作的圖片存為 png 格式。

文字魔術師 Marked.cc 讓文字轉成精緻圖片，分享在社群奪人目光

用好之後發佈在 Instagram，圖片變精緻讓人感覺挺有詩意的。Marked.cc 可將文字轉為更漂亮精緻圖片效果，藉由調整圖片寬度及間距，讓畫面看起來更協調，大家快來體驗如在社群平台上發佈帶有詩意的句子吧 !

Marked.cc：https://marked.cc/

Marked.cc 文字轉圖片線上工具，社群分享也有不一樣的選擇 相關文章

訪客留言

Marked.cc 文字轉圖片線上工具，社群分享也有不一樣的選擇 參考資料

Word 2010-將文字藝術師物件轉成圖片@ 學不完．教不停．用不 ...
在Word 2010 中製作一個文字藝術師圖案是很容易的事，但是只能套用「繪圖工具」的格式。如果想要使用Word 2010 中豐富的圖片效果，則必須將文字藝術師轉成圖片。 1. 製作一個文字 ... 創作者介紹. 創作者vincent 的頭像 社群金點賞徽章 ... 留言hover. 2. 分享hover. 1. 8月2日週日. 留言列表. 我要留言. 留言. 暱稱過長. 登入. 悄悄話.
教你用Word快速將圖片轉換成文字！ - 每日頭條
這時候我們可以考慮利用一些辦法快速地將這些紙質文件轉換成電子文件。如果你有掃描儀，那就比較簡單，可以通過掃描儀來自動識別出文字並保存到電腦中。那如果沒有 ... 這可讓人頭疼了，文檔需要修改就必須要把文檔輸入到電腦中，幾十頁的文檔要如何解決？還有一些 ... 將圖片中的文字轉成可編輯的word文檔.
海好有你在:很讚! 票選21至228;活動1152013止我最喜歡綠島大象百元綠島大象溜滑梯啟動大夢想很讚＠好東西 ...
In EnglishNT100 Green Island Elephant Big Dream綠島大象大夢想小故事大感動This article are all in English &amp; Chinese as below: 中文在下半部. 英文在前
將PDF 和相片檔案轉換為文字- 電腦- Google 雲端硬碟說明
GIF 或PDF (多頁文件) 檔案。 檔案大小：檔案大小不應超過2 MB。 解析度：文字高度至少必須達到10 像素。 頁面方向：文件頁面方向必須正確。如果您的圖片方向錯誤，&nbsp;...
pumpkin [HP]貴族(下+番外)by 青浼
「你可以選擇任何一個時候跟他分享你的血統秘密，德拉科，」扎比尼嚴肅地搖搖頭，「但是現在斯科皮失憶了，並且跟德國佬走得很近，我不覺得這是個好時機。」 「我都說了我有點兒後悔了。」德拉科疲憊地說，「你都想得到的東西我怎麼可能沒想到？
來宜蘭打卡玩文字遊戲 一拍照整首詩就在圖上 | 旅遊 | 聯合新聞網
中興文創園區2019映像節今天登場，拍照打卡，不用再後製圖片，詩人林煥彰的作品「文定龜山島」整首詩句就卡在圖片上，真的是詩情畫意，圖為 ...
Perper的私人藏書 :: 製片人[美娛]-下:霧十
被寵著的感覺當然好，但是偶爾，威廉也想嘗試著去寵別人，分享這種好。 路西維德的誕生，正好彌補了威廉的這份遺憾。 第126章 來地球的第一百二十六天：來自奧斯卡的橄欖枝。
文字分享– 免費資源網路社群
免費資源網路社群所有包含「文字分享」標籤的文章一覽。 ... Marked.cc 將文字轉為精緻圖片輸出，分享社群更吸睛 ... 若是和其他人分享內容時希望可以達到最好的安全性，開啟後立即銷燬的「閱後即焚」服務可能是不錯的選擇，例如1ty.me、Torpedo 或&nbsp;...
文字產生器 – 免費資源網路社群
Thumbnaily 文字縮圖產生器，線上將文字轉圖片 可設定大小和背景顏色 有時候會需要製作只有文字內容的圖片，可能很多人會直接打開 Photoshop 或 Sketch 等圖片編輯軟體，當然這麼做絕對沒問題，只是有一點大費周章，事實上應該有不少手機應用程式可以 ... ...
&lt;![CDATA[兔子銘的紅蘿蔔園區 :: 痞客邦 PIXNET ::]]&gt;
http://rabbitming.pixnet.net/blog