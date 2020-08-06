大多網頁在社群分享時，都會顯示文章的第一張圖片，好像所有網頁文章都需要圖片似的，不過若是純文字的文章內容，可以試試看 Marked.cc 這款工具，他可以簡易製作成文章文字內容的縮圖，像是 Dcard 文章分享在社群那樣，雖然需要全部都手動來製作。除了此用途之外，也可用於在社群平台上呈現帶有詩意的句子，比如說最近很夯的「像極了愛情」，Marked.cc 不但畫面有質感還能奪取他人目光，並支援中英文，無需額外下載或安裝軟體，至於怎麼使用，就讓小編帶著你操作一次吧！

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打開網站上方為編輯器，下方是輸入文字的地方，中間會有使用時間標記，無法刪除，使用者可以直接將它當成便條紙編輯，黃色背景為標題部分，下方白色就能輸入主要內容。

選取文字後會出現編輯選項，可加入刪除線、螢光筆或粗體。

上方編輯器，功能有對齊位置、顏色或頁面寬度，也能使用拖曳方式調整要呈現的主內容大小，功能簡單大家自己摸索一下應該很快就能上手。

螢光筆功能，能夠把你要表達的重點成為焦點。

頁面寬度調整功能，有短、中、長三種寬度。

最後打好你想表的的意境，自己拖曳一下寬度及上下間距，讓畫面呈現你最滿意的結果，就點選下方的「下載」按鈕，就可以將「Marked.cc」製作的圖片存為 png 格式。

用好之後發佈在 Instagram，圖片變精緻讓人感覺挺有詩意的。Marked.cc 可將文字轉為更漂亮精緻圖片效果，藉由調整圖片寬度及間距，讓畫面看起來更協調，大家快來體驗如在社群平台上發佈帶有詩意的句子吧 !

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