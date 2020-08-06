Samsung Galaxy Note20

三星於 8/6 凌晨舉行 Samsung Unpacked 2020 發佈會，發表了最新 Samsung Galaxy Note20 及 Samsung Galaxy Note20 Ultra，售價分別為 999 美元及 1,299 美元，將於 8/21 起陸續於指定市場開賣，兩台手機除了螢幕大小不同之外，還有哪些差異呢？本篇小編幫大家整理了規格可以搶先看。此外會中也同步發表了 Galaxy Z Fold2 摺疊機、Galaxy Tab S7/S7+ 平板、Galaxy Watch 3 及Galaxy Buds Live 一系列產品。

Galaxy Note20 / Ultra 規格差在哪？

  Note20 Note20 Ultra
螢幕

6.7 吋 AMOLED+ 平面螢幕

 6.9 吋 AMOLED 120Hz 曲面螢幕
處理器 S865+
Exynos 9830
儲存空間配置 8GB +128GB
8GB + 256GB		 12GB +128GB
12GB + 256GB
12GB + 512GB
後鏡頭 三鏡頭配置
望遠鏡頭：6400 萬、F2.0
廣角鏡頭：1200 萬、F1.8
超廣角鏡頭：1200 萬、F2.2		 三鏡頭配置
望遠鏡頭：1200 萬、F3.0
廣角鏡頭：1 億 800 萬、F1.8
超廣角鏡頭：1200 萬、F2.2
前鏡頭 1000 萬畫素 ( F2.2 )
電池 4300mAh
支援 25W 有線快充
支援 15W 無線快充		 4500mAh
支援 25W 有線快充
支援 15W 無線快充
顏色 銅、綠、灰 銅、白、黑
價格 999 美元
( 換算台幣約 29,323 元 )		 1299 美元
( 換算台幣約 38,129 元 )

Samsung Galaxy Note20 Ultra 台灣

Galaxy Note20 系列手機前置鏡頭採用穿孔設計，不論是 Note20 或 Note20 Ultra 都一樣搭載 1000 萬畫素 ( F2.2 ) 的自拍鏡頭。螢幕外觀上要辨別兩台手機不同可以從大小、曲面與平面下手，此外 Note20 Ultra 除了螢幕尺寸比較大，螢幕最高刷新率可達 120Hz。

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機背的相機上，採用垂直排列的鏡頭，兩支手機皆搭載三鏡頭模組，三顆鏡頭中較大的差異就在於 Note20 Ultra 採用了一個高達 1 億 800 萬畫素的廣角鏡頭。

Samsung Galaxy Note20 Ultra 顏色

兩台手機的背板材質也有些微不同，Note20 Ultra 以玻璃覆蓋，Note20 則是經強化的 PC 環保材質。

Samsung Galaxy Note20 Ultra 規格

Galaxy Note20 採用 6400 萬望遠鏡頭 (F2.0)、1200 萬廣角鏡頭 (F1.8) 及 1200 萬超廣角鏡頭 (F2.2) 三鏡頭，搭載 8GB 記憶體 + 128GB/256GB 儲存空間，具備 4300mAh 電池容量。

Galaxy Note20 Ultra 採用 1200 萬望遠鏡頭 (F3.0)、1 億 800 萬廣角鏡頭 (F1.8) 及 1200 萬超廣角鏡頭 (F2.2) 三鏡頭，搭載 12GB 記憶體 + 128GB/256GB/512GB 儲存空間，具備 4500mAh 電池容量。

Samsung Galaxy Note20 Ultra

全新搭載 S Pen 相較前一代又升級了，具備較低延遲的感壓，實際使用更像是在紙本上書寫的感受，在操控方面加入五種新的手勢：左側勾、右側勾、上迴勾、下迴勾與 N 字搖擺，能夠客製化手勢進行不同的操作，例如：截圖、開啟指定 App、上一頁等。

Galaxy Tab S7/S7+ 平板

Samsung Galaxy Note20 Ultra 規格

Galaxy Tab S7 搭載 11 吋 LTPS  TFT 螢幕、高通 S865+ 處理器、支援 45W 有線快充、支援 5G、具備 S Pen 控 3.0、8000mAh 電池容量，儲存空間配置為 6GB + 128GB 及 8GB + 256GB 兩種版本，售價 649 美元，換算台幣約 19,050 元，將於 8/21 陸續於指定市場開賣。

Galaxy Tab S7+ 搭載 12.4 吋 AMOLED 螢幕、高通 S865+ 處理器、支援 45W 有線快充、支援 5G、具備 S Pen 控 3.0、10090mAh 電池容量，儲存空間配置為 6GB + 128GB 及 8GB + 256GB 兩種版本，售價 849 美元，換算台幣約 24,920 元，將於 8/21 陸續於指定市場開賣。

兩款平板的螢幕更新率最高能到 120Hz，採用 AKG 調教喇叭，具備 One UI 2.5 多工處理以及 Samsung Sex 類電腦操作模式，能夠無限投射螢幕到電腦螢幕中，甚至分享到電視上分享照片，並且官方強調將與 Windows 系統有更加緊密的系統整合，未來可以期待一下，

Galaxy Buds Live

Galaxy Buds Live

Galaxy Buds Live 耳機外觀非常精緻，以設計珠寶的概念去發想，具備黑、同、白三色，連耳機外盒都相當與眾不同，融合了時尚、精緻的元素，具備主動式降噪，能夠去除高達 97% 背景底噪，採用 AKG 調教 12mm 驅動單元體，具備三麥克風以提升收音品質，最高續行可達 29 小時，並且在沒電時，充電 5 分鐘就可以提供 1 小時電力，將於 8/6 陸續於指定市場開賣。

Galaxy Watch3

Galaxy Watch3

Galaxy Watch3 有 45mm 和 41mm 兩種尺寸，能夠監測血氧飽和、血壓、心電圖、睡眠以及超過 120 種運動，錶面部分共有超過 8000 款可以選擇，將於 8/6 陸續於指定市場開賣。

Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy Z Fold2 5G

大家還記得這款摺疊手機嗎？三星推出了新一代 Galaxy Z Fold2 5G，主要針對轉軸處進行了優化，同樣採用外翻式螢幕的設計，摺疊時外螢幕為 6.2 吋，展開則為 7.6 吋螢幕，螢幕更新率最高可達 120Hz。顏色共有黑、銅兩色。

Samsung Unpacked 2020 發佈會

https://www.samsung.com/us/smartphones/galaxy-note20-5g/

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