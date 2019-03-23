Samsung Galaxy S10+ 貼身助理 Bixby 常用功能有哪些？

2019-03-23 03:36:49 哇哇

Samsung Galaxy S10+ Bixby 實用功能有哪些？

若已經習慣使用三星的手機，那麼相信大家對於 Bixby 並不陌生，只是有那些功能是常用的呢？以我自己的角度來看，雖然 Bixby 有支援中文，不過在顯示上還是以簡體為主，這讓習慣使用繁體的我很不習慣，所以助理的功能我是比較少用的，而我今天比較推薦 Bixby Vision 功能，包含有影像辨識、結合手機相片、餐廳資訊與文字翻譯，這些都是可以讓大家很快上手的實用功能，帶著大家一起來看一次吧！

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△ 我習慣從相機功能中開啟 Bixby Vision，會在畫面中的左上角，點進去就可以開始使用。

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△ 開啟 Bixby Vision 之後就立即開始了影像辨識功能，馬上會針對鏡頭前的物品開始分析，會出現兩種不同的結果，第一欄是圖片資訊的辨識，馬上會找出類似的圖片，第二欄是產品資訊的顯示，馬上可以幫你找出產品的價格，透過影像辨識的技術，讓你可以很快地對陌生物品進行了解，甚至可以購物買回家。

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△ 購物的應用目前結合大陸商城為主，這點對台灣的用戶比較可惜，還不能與台灣的常見網路購物結合，我想會是一個遺憾，但是買東西不要太方便也是好事啦～避免花錢太方便，這是該高興還是該難過呢？依照技術層面來說大陸購物與行動支付的方便性領先台灣與多，這樣的功能的確是很好的，只是或許要等待台灣的消費習慣改變，這樣的功能才能更符合台灣的用戶。

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△ 畫面下方的兩側，分別有文字辨識與地標功能。

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△ 智慧翻譯的功能其實早就已經推出，甚至可以直接改變螢幕上所顯示的畫面，能偵測的語言非常非常的多，都能翻譯成大家所熟悉的繁體中文，外出旅遊時會遇到很多陌生的文字，可以簡單的透過這項功能來翻譯，這項功能我目前雖然使用率不高，不過這項功能的確非常不錯，大家也別遺忘了最好的翻譯機就是手上的手機啊！

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△ 場景功能與手機的方位結合，拿著手機轉一轉，就可以知道附近有些什麼餐廳，甚至可以篩選餐廳的評比，若在陌生地點不知道吃什麼的時刻，這將會是非常棒的在地小幫手。

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△ 雪花圖案的會是自己手機中的照片資訊，因為每次拍照我會習慣一起紀錄 GPS 資訊，在這個模式中可以馬上辨識自己所拍攝照片的方位，今天到陌生城市旅遊的時候，對於地理環境的相對位置會加熟悉，這點頗不錯的！

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△ 地點可以篩選餐廳、酒吧、咖啡廳、商店與媒體瀏覽器的圖片，距離最遠能設定在 1000 公尺之內，評分有三顆星以上、四顆星以上或是五顆星。

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△ 要找吃的要找景點都不是問題，有時候拿不定主意要去哪裡的時候，不妨就透過這樣的方式來尋找，目前這些景點餐廳資訊是來自於 FOURSQUARE，若能結合 Google 資訊的話我想會是更棒的，但是 Bixby 要怎麼發展不是我能控制的，有實用的功能就很棒囉！

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