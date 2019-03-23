買手機首重什麼？我想大多人的答案都是相機，這是別人詢問我的經驗談，這也是為什麼旗艦機總是在比相機，DxOMark 誰取得較高的分數等等，Galaxy S10+ 主鏡頭取得 109 的高分，與華為旗艦機並列第一，自拍鏡頭取得 96 分的榜首，因此總成績來看，S10+ 的相機表現世界第一的！若你想選擇好用好拍、隨意都可以拍的手機，那麼開箱 S10+ 的表現不會讓你失望，我這次評測 S10+ 相機也沒有特別當個很專業很專業的攝影師，就是日常的拍照取鏡，整體來說的確是相當滿意，這篇文章將與大家分享相機的功能與實測。

相機功能有哪些？

△ 相機主要操作最常會用的應該就是鏡頭的切換，一棵樹、兩棵樹與三棵樹，分別代表遠距、一般與廣角，當然也可以透過手指頭縮放來操作。左方選單可以很輕鬆調整風格濾鏡，也能輕鬆切換顯示的比例，倒數計時與閃光燈都在很醒目的操作位置。

△ 錄影的操作畫面差不多，多了一個防手震的功能，若是無法開啟的話，請去設定中將影片格式切換成 60FPS 的錄影，就能啟動防手震功能。

△ 景深即時預覽的功能有所進化，除了以前常看到的人物大光圈之外，現在更多了旋轉、縮放與顯色三種模式，讓拍照更有趣味性，文後會有實際範例給大家看。S10+ 前鏡頭也是雙鏡頭，所以也可以開啟景深即時預覽的功能。

△ 專業模式可以自己調整白平衡、對焦、色溫、色調、對比度、飽和度、亮度、陰影、快門與 ISO，對焦模式要為 AUTO 時才能選取對焦方式（中心 AF、多點 AF），測光有點測光、矩陣測光與中心重點測光，專業的玩家若是想要拍出比較極致的照片，可以自己來手動調整各種數值。

△ 全景模式，我自己是比較少用到，但是這功能也千萬不能少。

△ 食物模式可以開啟柔焦功能，將目光放在食物最美味的地方，而且可以很方便的調整色溫，因為許多餐廳都是黃光，食物拍起來偏黃就很可惜，不妨就是手動來調整色溫。

△ 超慢動作錄影是之前主推的功能，可以透過方塊來設定捕捉動作，讓慢動作的時刻更加精準，擷取時間有 0.4 秒與 0.8 秒兩種選擇。

△ 一般的慢動作沒有任何定項目，拍攝後可以後製調整慢動作的起始點。

△ 縮時攝影有智慧功能，若你不知道哪一種倍速比較適合，有 AUTO 可以選擇，讓相機智慧自動幫你決定吧！

△ 接著我們來看看相機設定部分，「場景智慧辨識」是一定要開啟的功能，他能依照辨識出來的場景調整顏色風格，基本上現在大多手機品牌都在比較這個功能，看誰的辨識度比較強，看誰智慧調整的色彩比較好看。還有一個重點功能是「拍攝建議」，這個也是結合了各類照片的智能運算，提供你最佳的拍攝建議，讓不太會構圖的你，也可以拍攝出好照片。「瑕疵檢測」這功能在拍照後可以提醒你拍照是否模糊，或是有人眨眼睛之類的。

△ 開啟最佳構圖之後，當你選定要拍攝的畫面之後，請稍微停滯一秒鐘，畫面上就會出現一個空心的圓與水平線。

△ 這時候請將實心的圓對到中心的圓圈之內，圓圈與水平線就會變成黃色，這就是最佳的構圖建議，接著按下快門拍照就對了！基本上這功能我覺得參考用，像我喜歡天空留多一點，但是他老是要我天空跟地面要一半一半，到底哪樣好呢？我覺得沒有一定的解答，自己拍照開心就好。

△ 智慧場景辨識有子選項，「明亮夜拍」可以將漆黑環境稍微拍的亮一點點，只是目前我覺得效果有限，是有增亮但是畫質沒有提升。「文件掃描」功能還不錯，可以替你準確的捕捉文字範圍。「眩光」主要用於夜拍時的效果，若有單點的光源會變成星芒，像是單眼相機版的呈現。持續按住相機快門有三種模式，一種就是維持單一快門，第二種是連續拍照，第三種是建立 GIF，我覺得建立 GIF 的方式很直覺很方便，我還頗推薦的。

△ 上圖就是自動偵測到的「文件掃描」，點選掃描之後就只會擷取黃框內的範圍，然後自動的將方塊修正，這功能翻拍文件也可以說是相當實用。

△ 前鏡頭自拍可以到達 4K 高畫質，拿手機直播的族群們，S10+ 非常的可以唷！後鏡頭支援到 4K 60FPS 的影像錄影，要從手機錄製高畫質的影片再也不是難事。

△ HDR10+ 的影片拍攝，可以有更好的色彩與細節，不過需要支援 HDR10+ 的裝置才可以播放，不然會有一層霧霧的感覺，錄影格式要是 30FPS 才能使用，我自己從手機看的時候，我覺得 HDR10+ 的影像很清晰，感覺暗處比較有細節，而高效率影片就是對比較重的感覺。

白天戶外拍照實測

實測的每張照片，我在右下角都標上了焦距、光圈與快門資訊，13mm 為超廣角鏡頭、26mm 為標準鏡頭、52mm 為遠距鏡頭，大家可以參考藉此判斷是哪一個鏡頭拍攝的照片。















△ 廣角有廣角的好，遠距有遠距的美。





△ 遇到花朵色彩鮮豔度很高，這就是「場景智慧辨識」的效果，若你不喜歡如此鮮豔的顏色，可以關閉智慧辨識功能。









































△ 台南新景點大魚的祝福，白天晚上都有人會來拍照唷！





△ 台灣成功號也是新景點，台南市民在五月底前免費參觀。















△ 最後一張我有數位放大（只是照片還是顯示 52m），拉到那麼大的畫質也還不錯！

































自拍鏡頭與景深效果實測

△ 自拍鏡頭有兩顆，在景深即時預覽時無發切換鏡頭，得先返回拍照模式來切換，然後再次進入景深即時預覽。

△ 兩顆鏡頭都支援景深即時預覽，背景黑白是使用顯色的效果。







△ 旋轉的效果頗有氣勢的！

△ 超級賽亞人用縮放效果更有氣勢！

△ 布羅力要發揮啦～同樣是景深的原理，卻創造出不同的玩法。

△ 神龍來也～











△ 看完了新的效果之後，回到一般大光圈的模糊效果，突然覺得好平淡啊！





△ 自拍的畫質真的不錯，喜愛自拍的當然選 S10+。

△ 自拍時我很習慣對鏡頭用手掌比個五，他就會開始倒數自拍，現在前鏡頭的周圍會跑出一圈燈光，跑完一圈就會觸動快門，這樣的設計真的不錯，可以很精準拿捏拍照的那一刻，我頗愛這種效果。其實透過臉部解鎖時，偵測臉部時那圈燈光也會閃爍。

△ 如果是倒數自拍的話，原本螢幕上就會有倒數數字，現在前鏡頭周圍的燈光也會加入倒數的行列。

美食拍攝實測

吃吃喝喝對我來說不能少，雖然最近在減澱粉降體重，但是為了拍攝美食，只好再來一下下的職業傷害。

△ 台南牧鍋的辣湯超級好喝！只是他們家不便宜就是了～











△ 隨手拍的蛋餅顏色都如此的美食，這就是場景智慧辨識的強大之處。

△ 台南之光的霜淇淋，怎麼還是那麼多人在買啊？大多台南人都感到不可思議。

△ 透過景深模式才是原色，不得不說場景智慧模式顏色比較誇張，但是也都還在可以接受的範圍之內。

接下來的都是室內光源的美食照片，我沒有使用美食拍照模式，因為我不喜歡太過模糊的感覺^^，以下都是自動模式拍攝。

△ 擴大店面的台南大灣水里益伯肉圓。





















相機拍照實測告一段落！坦白說拍了許多照片，真多都是隨手拍，有廣角就是不一樣，讓很多場景瞬間變得比較有魅力，這也是我愛廣角鏡頭的原因之一。三個鏡頭有更多拍照的變化，景深模式加入創意的風格，場景智慧辨識讓照片更加好看，4K 前後鏡頭錄影，超級慢動作拍攝等等功能，功能上我覺得 Samsung Galaxy S10+ 真的已經很完美囉！

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