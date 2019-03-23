Samsung Galaxy S10+ 系統功能與特色，超聲波螢幕指紋辨識、反向無線充電等實用功能

2019-03-23 03:44:07 哇哇

Samsung Galaxy S10+ 系統功能與特色介紹

Samsung Galaxy S10+ 手機功能有哪些？這篇文章來替大家簡單介紹一下，坦白說很多人手機買了卻不知道有多少功能，反正 Facebook、LINE 等等 APP 安裝後能用就好，很多系統設定不去更動其實真的也無所謂，但是我習慣會把所有的設定從頭到尾走一次，感覺買了支手機總得徹底玩一玩，千萬不要浪費可能隱藏的好功能，像 S10+ 有方便的指紋辨識、好玩的兒童模式、黑色風格選單、最小化的導航列以及反向充電等等功能，若都不知道不是可惜了嗎？趕快來看介紹吧！

Samsung Galaxy S10+ 系統功能與特色介紹 Samsung Galaxy S10+ 系統功能與特色介紹

△ 新的手機我習慣先記錄預設有哪些 APP 被安裝，圖示是流行多年的扁平化圖示。

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△ Google 該有的工具不會少，畢竟這是一支 Android 手機！額外有安裝的程式還有 Office Mobile、OneDrive 與 LinkedIn。

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△ Samsung 內建的小工具有日曆、計算機與 Samsung Notes，也內建搭載了 Spotify 的聽音樂 APP，不過好像也是免費版，沒有購買手機贈送的福利啊。

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△ 我頗愛這次的桌布與解鎖桌面，有可能是搭配上了O極限全螢幕，讓這些桌布能夠放好放滿，視覺上有更加分的效果。

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△ 從下拉式選單也可以探究出許多系統功能，譬如有 Wireless PowerShare、安全資料夾、閃光快顯、Dolby Atmos、兒童天地與夜間模式等等。

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△ 兒童模式或許不是每個人所需要，但是現階段對我而言還是有派上用場的時候，我家小朋友是不玩手機的，更別說我丟著一支手機讓他們隨意的玩，但是有時候外出還是會有不可避免的狀態，開始吵吵鬧鬧靜不下來，這時候兒童天地就能派上用場，可愛的圖示與為小朋友設計的 APP，這都可以讓小朋友有興趣好一陣子，這功能非必要，但是有它存在的必要性，尤其對爸爸媽媽而言。

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△ 不少人在睡前的最後一件事情，我想有可能是玩玩手機，玩到無聊了就睡覺很剛好，這時可以開啟夜間模式，也減少藍光對眼睛的傷害。

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△ S10+ 的螢幕解析度最高為 WQHD+ 3040 x 1440，若要省電一些也可以使用 FHD+ 2280 x 1080。

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△ 導覽列除了原本的按鈕模式之外，新增了全螢幕手勢，能將導覽按鈕縮到最小，透過由下往上滑動的方式來作用，按鈕順序也可以依照自己的習慣來調整。

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△ 內建影片強化工具，可以讓影片有更鮮豔的顯示色彩，可用的應用程式包含影片播放器、Google Play 電影與 YouTube。

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△ 裝置維護系統最佳化工具，每當手機使用一段時間，建議可以開啟來看看，可以自動偵測一些沒有必要的項目，讓最佳化工具關閉他們，來達到系統最佳的運行狀態。

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△ 生物辨識有臉部辨識與指紋，基本上我是不習慣上鎖的人，覺得手機直接滑開很方便，多一層鎖多一層麻煩，不過這次測試了臉部辨識功能之後，我發現辨識速度快而且很有效率，每次當我想用手機拿起來的時候，其實已經辨識完畢了，滑動就解鎖完成，以日常使用來說，辨識真的是默默地就完成了。

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△ 臉部辨識有幾項實用功能，譬如說辨識後保持在鎖定畫面，就是還要滑動才能真正解鎖；而加速辨識部分從「拿起手機以喚醒」就開始計算，偵測到手機拿起來的時候，臉部辨識功能就會待命，若再啟用「加快辨識」解鎖就在轉眼間。不過許多人對於臉部辨識是存有安全疑慮的，網路上有有許多探討文章，我只能說臉部辨識防君子不防小人，若真的要安全性更高的話，指紋辨識或是輸入密碼或許會更恰當。

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△ 以前覺得不可能的事情之一，就是指紋辨識做在螢幕上，但是現在這些科技都已經具備了，而且搭載了超聲波螢幕指紋辨識，透過超音波採集 3D 指紋特徵，在黑暗環境下提供更安全的指紋辨識解鎖及更快的指紋辨識速度，就算手指沾染到髒污或水滴都能快速、精準解鎖。

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△ 實際測試手指頭在沾水的狀況下，指紋辨識依然可以非常準確的偵測。而旗艦級的 S10+ 本身就具備 IP68 防水防塵，這次我就不下水測試了，我大概從 S7 edge 開始都會直接帶著手機下水去游泳，防水的能耐我一直都非常信任！

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△ Wireless PowerShare 是將 S10+ 變成無線充電板的方法，當別人的手機電力不足時，若對方的手機支援無線充電，就可以即刻電力救援。

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△ 使用方式很簡單，當點選 Wireless PowerShare 之後，將另外一支手機背對背擁抱，大概等個幾秒就會開始充電了！

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△ S10+ 充電 Note 9。

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△ 充電效率我是沒有計算，只是我想應該不會是快充，能救援電力就很棒了！Galaxy S10+電池容量高達 4100mAh，這樣的電量算是非常足夠的，使用一天絕對夠，若電力用不完還可以幫人充電，真的是一支好人好事手機代表。

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△ 透過下選單可以開啟 Dolby Atmos，當需要聆聽音樂的時刻，會有更棒的體驗。

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△ Dolby Atmos 搭配上 AKG 調校立體聲雙喇叭，整體的音量感覺有提升也更加渾厚，更加立體的音效也是棒的！

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△ 當螢幕朝下置放手機時，有來電時就可以使用閃光快顯功能，透過曲面螢幕兩側來閃爍燈光提示，我覺得視覺效果頗不錯的。

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△ 最後要分享的就是全螢幕看電影！雖然說鏡頭那邊缺了一塊，不過我覺得O極限全螢幕的感受還是很到位，S10+ 也是具備有很棒的影音娛樂感受唷！

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