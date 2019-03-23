這個單元來評比 Samsung Galaxy S10+ 夜拍低光源拍照實測！我自己選購手機時最在意的就是拍照，再來才是性能，雖然這兩者是有一定關聯的，畢竟效能強大運算才夠力，或許已經拿習慣旗艦機種，一般中階手機可能比較難以滿足我，對我來說能記錄下美好的畫面是很重要的，尤其生活的點滴說錯過就錯過，為了要留下眼前的美好畫面，好的拍照相機不能少！近期的手機已經有不少廣角鏡頭的搭配，廣角只要遇到有陽光的藍天都很好用，只是晚上呢？晚上的廣角畫質很多讓我無法接受，最後只能取得一種氛圍而已。而 Samsung Galaxy S10+ 的三鏡頭在夜拍上都非常不錯，都保有我可以接受的影像品質，以好拍的程度來說在我心裡是第一名的。

台南安平的大魚的祝福（鯨魚裝置藝術）算是近期台南非常指標性的打卡地點，不管是白天還是晚上都有很多人來這裡走走，有這樣的裝置藝術的確不錯，讓原本冷門的地方就這樣熱絡了起來。

梯間上方的彩繪玻璃其實是一個台灣地圖，不少人晚上守著這個樓梯在拍照，的確頗美的！





S10+ 的主鏡頭為可變光圈的，白天時使用 F2.4 光圈捕捉更多影像細節，光源不足時使用 F1.5 的大光圈，讓夜間畫面也可以手持穩定的拍攝，其實光主鏡頭就很超值了，能在夜間如此好拍的相機不多啊！

廣角端的畫質也很不錯，照片細節沒有太多向量圖般的塊狀圖樣，很多手機的廣角畫質會與標準鏡頭有所落差，在夜間的表現會更明顯，但是在 S10+ 這支手機上我並不覺得差距是非常懸殊的，這就是 S10+ 的優勢之一。

望遠鏡頭也是如此，沒有到夜間就堪用的感覺，拍攝出來也是有模有樣的。

談到夜拍的能力值，一定會有人想要跟華為的相機做比較，這個我會再另外寫一篇文章來探討唷！















安平運河的夜晚其實也頗美麗的～





不知道大家是否注意到上圖的路燈有星芒？這也是內建的眩光功能呈現出來的效果，讓夜間拍照似乎有單眼拍照的感覺。

設定在場景智慧辨識當中，下面智慧功能將眩光功能啟用。













上圖是無場景智慧辨識，下圖是開啟場景智慧辨識，應該可以從星芒查看出差異，那個星芒短小可愛，其實也頗有趣的。















夜間廣角可以把整個 3D 立體藍晒圖通通拍進去！





















上圖的燈光是非常非常昏暗的，低光源拍攝還是有一定能耐的唷！



































整體來評價 Samsung Galaxy S10+ 的夜拍能力，讓我最讚許的就是三顆鏡頭的畫質，主鏡頭與廣角、遠距鏡頭的畫質並不會有很大的落差，細看照片細節都不會抹得太誇張，有些手機夜拍在手機上很好看，但是當傳到電腦看就感受到落差，S10+ 並不會讓我有這樣的感覺，照片保有的細節都是足以再去後製的。在手機使用上夜拍的機會或許不多，但是常常會有在室內低光源的狀態，S10+ 的能力讓我非常的甘願繼續使用下去！

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