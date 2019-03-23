Samsung Galaxy S10+ 全新 AR 貼圖虛擬人偶，支援小朋友模式

2019-03-23 03:37:29 哇哇

Samsung Galaxy S10+ 全新 AR 貼圖虛擬人偶

三星在 S9 時推出了 AR 貼圖虛擬人偶，當時深深覺得不能錯過這項功能，S10 推出之後這項功能也進化了，應該說是二代版本，所建立的虛擬人偶已經是不同的風格，缺少了真實的擬真感，但是更多了卡通風格的趣味感，若要相比之前的風格，我個人更愛 S10 的版本，而且新版本支援了小孩面貌的製作，AR 應用上支援面具模式、細微動作模仿與即時預覽人偶，使用上的全面性有機會比擬之前爆紅的 ZEPETO，接下來看看使用介紹。

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△ AR 貼圖的功能在相機的上方，進去之後「建立虛擬人偶」。

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△ 將自己的臉放在圈圈中間拍張照片，拍照後再來選擇性別，新版本多了小孩功能，所以有小朋友的爸爸媽媽們，也就可以替小孩也製作虛擬人偶，讓手機的趣味小朋友也可以擁有。

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△ 建立當中～其實拍攝照片也是可以製作的唷！

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△ 製作出來的風格介於卡通與擬真之間，我還頗愛這種風格。接著可以設定姓名、造型、衣服與配件，讓虛擬人偶更符合自己的模樣。

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△ 膚色可以簡單的調整明亮度，也可以調整整體的膚色，要成為藍膚的納美人也是可以，要成為綠色的那美克星人也沒有問題。

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△ 髮型與髮色都可以選擇，不過目前樣式並沒有到非常非常多，這稍嫌一點點可惜，不然打扮起來更加具備趣味性。

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△ 鬍子有非常誇張風格的，感覺真的像是卡通或電玩裡才會出現的。

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△ 五官有一些臉型可以調整，要打造出自己的樣子並不難，不過目前似乎還缺少了胖瘦的調整。

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△ 調整面貌之後接下來就是穿衣服，衣服的選擇相比 ZEPETO 就少了相當相當多，這的確是三星比較可惜之處，很多人就因為可以一直換衣服才會使用，這點真希望三星可以多多加把勁！

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△ 眼鏡的選擇現在也還不多，不過可以調整鏡片的顏色。若是女性的話，目前已經有多種耳環可以選擇。

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△ 虛擬人偶建造完成，完成後也會建造一組虛擬人偶貼圖，不過必須要使用三星的鍵盤才可以使用。

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△ 建造完成虛擬人偶之後，就可以將鏡頭面對自己，虛擬人偶就會依照自己的表情而變動，甚至吐舌頭都可以。此外也支援了面具模式，把大頭與自己的身體結合，是有那麼不敢以真面目見人就是了^^。

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△ 我覺得這樣頗好看的，雖然好像跟我沒有非常像（我自己覺得），我現在的名片是使用前一代的虛擬人偶，看來又可以換囉！

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△ 此外還有細微動作的功能，他會模擬鏡頭中的人物動作，這就真的有模有樣趣味性十足。

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△ 製作小朋友的也很 OK，有小朋友的朋友們也來試試看吧！

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△ 除了虛擬人偶之外，也可以使用其他的 AR 貼圖，像是兒童天地內的卡通人物。

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△ 小朋友最愛的冰雪奇緣可以額外下載，這個小朋友超級愛的！

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△ 還有動物方程式的卡通人物可以使用，若是覺得還不夠使用的話，可以到 GALAXY STORE 去下載使用，比較知名的還有米老鼠與神力女超人之類的。

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△ AR 貼圖的進階設定，若是常常使用這功能，可以在桌面建立一個 AR 貼圖的捷徑方便使用，此外在功能上可以如同相機一般，儲存位置標籤、媒體音量鍵當成快門與語音控制等，還可以開啟「即時預覽人偶」功能。

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△ 「即時預覽人偶」使用上會在鏡頭前出現，然後自己在那邊唱唱跳跳，與實境結合也頗趣味的。

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△ 表情貼圖沒有上一代那麼豐富，而且好像無法額外把 GIF 動態貼圖存出來，所以一定要使用三星鍵盤才可以使用唷！

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最後來看看一些拍照實測吧！我做了幾次虛擬人偶，但是好像長差不多，可能我辨識出來就是長這個樣子吧！

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面具模式可以給我一些脖子嗎？哈哈

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面具模式的表情可以很多很多，這點在偵測上頗到位的，如果能再結合現場的色溫就會更加真實。

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細微動作模式若沒有偵測到動作時，就會傻傻地站在中間，我覺得這樣拍照也不錯，就當自己入鏡一樣，不過可能稍嫌落寞^^。

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隨他人的動作，我與陌生人牽手啦～

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不要走～不要走～這個樣子還真像是一個奇怪大叔。

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模仿路人動作加減有趣味性，大家若有入手 S10 可以一起來玩玩看唷！

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