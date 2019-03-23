每年三星都有兩支旗艦機，分別是 S 系列與 Note 系列，這次 Samsung Galaxy S10 系列手機上市，我原以為亮點會不多，意外整理起來其實還是很多細節，開箱評測 Galaxy S10+ 我個人最在意的就是五鏡頭手機，主鏡頭、望遠鏡頭、廣角鏡頭、自拍鏡頭與自拍廣角鏡頭，這就是我一直奢望的鏡頭配置，「廣角」真的不能少，在相機的表現上也真的猛猛的，一直以來我都很讚許旗艦機種的相機，這次的拍照甚至加入了最佳構圖的建議，讓拍出好照片更加簡單。當然還有很多很棒的優勢，在這篇文章中也會整理給大家。

記得去年有許多手機都有推出綠色版本，但是到最後台灣都沒有上市，讓大家都覺得很可惜，這次 S10+ 一共有絢光黑、絢光白、絢光綠、釉光白與釉光黑五款顏色，我毫不猶豫就選擇了絢光綠，我個人覺得綠色手機超級好看，追求一個爽度，因為實際到手之後馬上就被我包起來了，因為還是會捨不得裸機使用，結果不知道為什麼還是不小心被我刮了一條，有一種心在淌血的感覺啊！總之現在就是把手機包緊緊，因為連續幾日都還在評測，就還少了一層玻璃保護貼，若有找到適合的，再分享給大家。

前年與去年都是流行瀏海造型的螢幕，我想今年開始的手機，應該都會是非常不一樣的，一定會把屏占比用到最大最大才甘願，這次 S10 系列手機的螢幕報稱為「O極限全螢幕」，已經去除瀏海造型了，在視覺上真的很滿，看起來就是一個爽！而絢光綠的預設桌布右上角那一塊就是偏近暗色，所以乍看之下好像就像沒有前鏡頭一般。S10+ 螢幕大小為 6.4 吋，但是坦白說感覺並沒有那麼大，整體大小和以前 5.5 吋的手機一樣，而螢幕解析度為 Full HD+，可透過設定改為 Quad HD+，我覺得使用 Full HD+ 就足夠了，加減還是有省電到。Dynamic AMOLED 顯示螢幕有 HDR10+認證，在欣賞影片時會有更加真實的色彩與對比度。

多兩個就鏡頭在螢幕中間會覺得很奇怪嗎？坦白說我使用了一陣子並不覺得有差別，只是如果上方有其他顏色的 BAR 時，會覺得鏡頭上下留的間距不一樣，坦白說是有一點點那麼的不順眼，可能自己寫網頁喜歡間距是相同的，若是不要特別去在意那也真的是還好。

將鏡頭嵌入在螢幕中是非常困難的技術，對於消費者而言也不用懂太多技術細節，我們享有最新科技的產物即可^^。前鏡頭 1000 萬畫素（f/1.9）＋800 萬畫素（f/2.2）支援即時景深功能，前鏡頭兩顆焦距不太一樣，主要用途還是凸顯於景深功能，自拍時也可以有很棒的景深效果，錄影支援 4K UHD 的錄影，自拍錄影也可以有超高畫質，這個我想應該是非常迷人的一點，作手機的網路直播也能有細緻的高畫質。

內建好幾款預設解鎖畫面，搭配上「O極限全螢幕」我深深覺得好好看啊～視覺上我有被滿足到！指紋辨識也在螢幕上，搭載超音波指紋辨識技術，透過超音波採集 3D 指紋特徵，在黑暗環境下提供更安全的指紋辨識解鎖及更快的指紋辨識速度，就算手指沾染到髒污或水滴都能快速、精準解鎖。

絢光綠的顏色真的不錯看，絢光的色彩比較特殊，是透過奈米層疊薄膜，四周是金屬外框，螢幕是大猩猩第六代玻璃，機背則是大猩猩第五代玻璃，裸機拿在手上的質感真的很棒，只是很可惜不敢裸機使用，新手機總是比較愛惜的！

超級方便的 1600 萬像素三鏡頭，遠距鏡頭（1200 萬像素 F2.4 兩倍光學變焦）、廣角鏡頭（1200 萬像素 Dual Pixel F1.5 與 F2.4 雙光圈）與超廣角鏡頭（1600 萬像素 F2.2 大光圈），白天時使用 F2.4 光圈捕捉更多細節，夜晚 F1.5 大光圈讓夜色輕鬆捕捉，廣角捕捉更廣的畫面，景深更有不同的散景效果，拍攝功能整體來說是相當足夠的，文後會有其他段落與大家更詳細的介紹。

底部為 USB Type-C 的連接埠、3.5 mm 耳機孔，搭載立體聲喇叭及 Dolby Atmos 技術，看影片時會有常好的視聽享受。

機身右側為電源鍵，相比前幾代的手機位置好像偏高，需要小小適應一下。

頂部為 SIM 卡插槽。

可以安裝兩張 SIM 卡或是安裝一張 SIM 卡與 microSD 記憶卡的複合式設計，支援 4G 雙卡雙待。網路連線規格支援 Cat.20 LTE 與 5CA，最高速度可以到達 2Gbps，另外已經支援 802.11ax，相比 802.11ac 傳輸速度由 2600Mbps 提升到了 6000Mbps ，這樣的傳輸速度讓我很想趕快換新的 Wi-Fi 分享器了！

機身左側為音量鍵與獨立的 Bixby 按鍵，對於 Bixby 的使用也會有獨立的章節做介紹，分享我覺得目前非常實用的功能。

Samsung Galaxy S10+ 的開箱物還有快速入門指南、保固說明、USB Type-C 傳輸線、快充充電器、USB 連接器、AKG 耳機與透明的手機背蓋。

透明手機背蓋可以保有手機該有的面貌，又不擔心手機被刮傷，能在拿到手機的第一時間就將手機保護起來，之後再慢慢尋覓更適合的手機殼吧！

Samsung Galaxy S10+ 系統功能與特色，超聲波螢幕指紋辨識、反向無線充電等實用功能

Samsung Galaxy S10+ 手機功能有哪些？坦白說很多人手機買了卻不知道有多少功能，反正 Facebook、LINE 等等 APP 安裝後能用就好，很多系統設定不去更動其實真的也無所謂，但是我習慣會把所有的設定從頭到尾走一次，感覺買了支手機總得徹底玩一玩，千萬不要浪費可能隱藏的好功能，像 S10+ 有方便的指紋辨識、好玩的兒童模式、黑色風格選單、最小化的導航列以及反向充電等等功能，若都不知道不是可惜了嗎？趕快來看介紹吧！

Samsung Galaxy S10+ 相機功能解析介紹，拍照錄影樣樣都行

買手機首重什麼？我想大多人的答案都是相機，這是別人詢問我的經驗談，這也是為什麼旗艦機總是在比相機，DxOMark 誰取得較高的分數等等，Galaxy S10+ 主鏡頭取得 109 的高分，與華為旗艦機並列第一，自拍鏡頭取得 96 分的榜首，因此總成績來看，S10+ 的相機表現世界第一的！若你想選擇好用好拍、隨意都可以拍的手機，那麼 S10+ 的表現不會讓你失望，我這次評測 S10+ 相機也沒有特別當個很專業很專業的攝影師，就是日常的拍照取鏡，整體來說的確是相當滿意，這篇文章將與大家分享相機的功能與實測。

Samsung Galaxy S10+ 夜拍低光源拍照實測，遠距與廣角的畫質如何？

這個單元來評比 Samsung Galaxy S10+ 夜拍低光源拍照實測！近期的手機已經有不少廣角鏡頭的搭配，廣角只要遇到有陽光的藍天都很好用，只是晚上呢？晚上的廣角畫質很多讓我無法接受，最後只能取得一種氛圍而已。而 Samsung Galaxy S10+ 的三鏡頭在夜拍上都非常不錯，都保有我可以接受的影像品質，以好拍的程度來說在我心裡是第一名的。

Samsung Galaxy S10+ 全新 AR 貼圖虛擬人偶，支援小朋友模式

三星在 S9 時推出了 AR 貼圖虛擬人偶，當時深深覺得不能錯過這項功能，S10 推出之後這項功能也進化了，應該說是二代版本，所建立的虛擬人偶已經是不同的風格，缺少了真實的擬真感，但是更多了卡通風格的趣味感，若要相比之前的風格，我個人更愛 S10 的版本，而且新版本支援了小孩面貌的製作，AR 應用上支援面具模式、細微動作模仿與即時預覽人偶。

Samsung Galaxy S10+ 貼身助理 Bixby 常用功能有哪些？

若已經習慣使用三星的手機，那麼相信大家對於 Bixby 並不陌生，只是有那些功能是常用的呢？以我自己的角度來看，雖然 Bixby 有支援中文，不過在顯示上還是以簡體為主，這讓習慣使用繁體的我很不習慣，所以助理的功能我是比較少用的，而我今天比較推薦 Bixby Vision 功能，包含有影像辨識、結合手機相片、餐廳資訊與文字翻譯，這些都是可以讓大家很快上手的實用功能，帶著大家一起來看一次吧！

Samsung Galaxy S10+ 安兔兔 3DMark 跑分實測

Samsung Galaxy S10+ 的性能如何？看跑分數據是最準確的！雖然我個人不在意這些跑分數據，既然 S10+ 都是旗艦機種了，Samsung Exynos 9820 處理器 + 8GB 記憶體，沒有理由效能不夠吧？但是我相信有很多朋友是數據控，凡事以測出來的數據為準，也是購機前的必須做足的功課之一，本篇文章將呈現給大家安兔兔、3DMark、Geekbench 4 與 GFXBench 四款跑分工具的數據，若有需要加碼的再和我說唷！