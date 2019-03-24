你在尋找免費藝術作品圖片嗎？許多國家紛紛致力於將圖書館、博物館數位化，荷蘭國家博物館也將 15 件館藏數位化，放到專屬網站 Rijksstudio 上，提供大家免費下載，數位化的館藏擁有 4500 x 4500 高解析，下載下來後放大瀏覽完全可以看到作品的細節，沒有機會到荷蘭，也可以在網路上瀏覽荷蘭國家博物館的豐富館藏！你也可以參考：芝加哥美術館高品質可商用圖庫，超過 5 萬件藝術免費下載

△ 進入 Rijksstudio 後，就可以看到許多藝術名作，博物館館方表示博物館只是「保存」這些藝術作品，並非「擁有」這些作品，所有的藝術品是取於大家的，若大家都有機會欣賞這些作品，不過透過什麼形式，都是非常好的！

△ 在往下滑一些，可以看到更多作品，點擊進去就可以欣賞該類別的畫作。

△ 點進去類別後，可以看到更多的話，有一點比較奇特的是，我明明將語言設定為英文，看到的卻還是荷蘭文～～不過沒有關係，找到喜歡的畫之後點進去。

△ 接著就可以看到完整的畫作了，下方有關於畫作的資訊，不過都是荷蘭文，此外還有這個畫作所用的顏色，館方也都整理在下方，設計師若缺乏配色靈感的話，也許可以逛逛這裡面的數位畫作品來尋找配色，要下載圖片的畫，點擊色表下方的 「Beeld downloaden」。

△ 下載前，必須先登入，點擊下方的紅色區塊「Meld je aan voor je eigen Rijksstudio」來登入。

△ 接著點擊左邊的熟系的圖案，就是用臉書快速登入，比右邊的 Email 註冊要快速很多。

△ 登入之後，就會跳出上方的圖示，點擊紅色區塊「Download deze afbeelding nu」就馬上儲存到電腦啦！格式為 JPEG，解析度高達 4500 x 4500，一張照片有 35MB 不是沒有道理的啊！真的是高解析度還原藝術作品～

△ 把這幅荷蘭國家圖書館的鎮館之寶「林布蘭的夜巡」下載到電腦之後，仔細放大欣賞，還可以看到畫布的紋路，細節都看的一請二楚！就像現場看畫一樣逼真~雖然是免費下載，但大家在使用時還是要注意一下，不可以拿來做為商業使用，自己蒐藏、個人使用還是可以的。

傳送門：https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio