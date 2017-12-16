尋找不一樣的免費圖片素材？SKUAWK 高解析 CC0 授權圖片素材

2017-12-16 02:55:57 艾倫
尋找不一樣的免費圖片素材？SKUAWK 高解析 CC0 授權圖片素材

SKUAWK 提供的免費圖片素材除了風景圖片之外，也提供了很多意境相關的高解析圖片，提供了 17 種圖片分類，雖然目前網站上的免費圖片數量不多，但每張圖片下載後都可以重新編輯，甚至商業用途也能免費使用唷！SKUAWK 圖片素材網站設計風格也很特別，網站一進入就是一張大大的圖片，從網站右上角的功能鍵按下就能看到網站圖片分類囉！

SKUAWK 免費圖片下載：http://skuawk.com/

▽ 共有 17種圖片分類：運動、空間、美食、商業、學校、建築、音樂、懷舊、景觀、城市、技術、人物、野生動物...等分類。
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▽ 每張圖片旁有攝影者、授權方式以及下載連結的說明。

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▽ 按下 download 時會顯示原始圖片的頁面，直接另存圖片就可以。

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▽ 免費圖片網址：http://104.140.246.208/skuawk-download/sport/tyson-dudley.jpg

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網站上圖片數量不多，但每張圖片都是高解析，有需要的朋友快來下載。

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