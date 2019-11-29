你學英文都用哪款 App 呢？若利用滑手機的時間，來學習英文，長期下來就能夠比別人強一點！今天來跟大家分享這款學英文 App「英文單字酷」，不管是 7000 單、全民英檢初級中級高級、多益、IELTS 雅思、TOEFL 托福、GMAT 單字通通都有！甚至還有考古題可以複習，讓你不知不覺英文就比別人強！有要考英文檢定考的同學們，這款 App 存下來啦！背單字你可以參考：懶人背單字 Vocabulazy 多益 / 托福 / 7000 單 ( iOS、Android )

△ 在 iOS 及 Android 系統中都可以下載得到，而且是免費下載喔！說到這款「英文單字酷」還有個很浪漫又感動的故事，開發者當初在開發這個APP 的時候，是為了當時喜歡的一個女生做的，只是開發的過程中，漸漸的兩人沒有下文，也就暫停製作了。某天開發者又重新製作起了這個 APP 提供給大家使用啦！

△ 開啟 APP 後就可以看到常用的詞彙依照等級分類，不管你是要準備學測、指考、統測、全民英檢 (GEPT)、托福 (TOEFL)、多 益(TOEIC)、雅思(IELTS) 都可以透過這個 APP 學習必備的單字。

△ 點開分類好的單字後，點擊上方的「中英互換」就可以看到大家比較習慣的中英對照，直接點擊英文單字，還可以跳轉到 Cambridge Dictionary 具有公信力的字典。若你覺得背單字從 Ａ 開始排序背到 B 會睡著，也可以選擇隨機範圍。

△ 考古題的部分，分為學測、指考、統測、二技、國中會考等，每種考試依照題型、年份，全部清清楚楚的整理在一塊，真的是非常方便的一款工具！

△ 答題的最後，App 會幫我們把做錯的題目全部抓出來，按下「錯誤複習」就可以再複習一遍啦！

△ 單字背熟了、考古題也練完了，想增強寫作能力怎麼辦？這款 App 裡面還統整了名言佳句，在作文裡面多使用名言佳句，就可以獲得高分，要怎麼不自主地用出來呢？秘訣就是多看、多筆記，就能自然而然內化到自己腦子裡面啦！廢話不多說，想讓自己英文變強的，下面的下載按下去吧！

下載：

英文單字酷（App Store 下載）

英文單字酷（Google Play 下載）