你是否正在準備英文相關考試測驗呢？今天要跟大家分享一款背單字 APP 「WordCow-背單字」，內建的單字庫有 TOEIC 多益、TOEFL 托福、學測、指考、高中單字、國中單字，還支援遮蓋功能，可以檢視自己有沒有把單字背起來，也可以快速新增自己陌生的單字到不認識的單字，提供未來複習使用，有考試需求、想增加自己單字量的人，「WordCow-背單字」絕對是一款必下載的 APP !

△ 目前這款「WordCow-背單字」只有在 Android 系統支援，所以只能在 Google Play 裡面下載，免費下載之後開啟就可以馬上使用啦！開啟之後第一個畫面就是一個隨機單字 XD 真的是隨開隨看～把握每個碎片化的時間，打開 APP 就能馬上背單字。

△ 點擊下方的開始學習，就可以朝著自己要加強的目標來學習，目前單字庫有：多益單字 TOEIC (2200)、托福單字 TOEFL (3400)、國中單字 (2000)、高中單字 (4700)、學測單字 (4400)、指考單字 (6500)。基本上可以滿足大部分台灣學生的英語單字學習需求。

△ 如果你在單字頁面發現翻譯有問題、句子有問題、發音有問題、音標有問題，可以點擊上方的蟲蟲圖示來回報給開發人員。

△ 如果單字全部背完一輪，可以點擊上方的眼睛圖示，來隱藏下方的說明，來檢驗自己是不是真的把單字背起來啦，跟小時候背單字會把中文意思遮起來默背是一樣的意思～

△ 點擊左右鍵可以切換單字，下方的按鍵則是依照自己對單字的熟悉程度來做分類。

△ 分類好的單字就會被歸類到「完全不認識」、「已認識」、「我的最愛」中。日後複習的時候，可以針對自己比較陌生的單字複習，增加學習效率～

△ 設定中有許多幫助學習的輔助選項可以調整，包含：設定每日學習提醒、鎖屏背單字、來電時關閉鎖屏學習、語音播放速度等。

△ 除了背單字以外，這個 APP 也有提供檢驗學習成效的方法，「單字聽選測驗」就是其中之一。

△ 另外也有拼寫測驗，就跟考試一樣啦，根據上方的題目，寫出對應的英文單字。

△ 單字搜尋的功能也有，如果你在寫題目時，不確定這個單字是哪種範圍，可以試試搜尋功能，馬上就可以知道這個單字是否應該在你的準備範圍中！總之想要背單字、增加自己的單字量，絕對不能錯過這個 APP !

下載： WordCow 背單字學英文小幫手（GOOGLE下載）

