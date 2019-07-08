背單字 WordCow 單字庫超過 2 萬個，支援有 TOEIC 多益、TOEFL 托福、學測、指考、高中單字、國中單字

2019-07-08 05:04:43 9M87

多益APP下載

你是否正在準備英文相關考試測驗呢？今天要跟大家分享一款背單字 APP 「WordCow-背單字」，內建的單字庫有 TOEIC 多益、TOEFL 托福、學測、指考、高中單字、國中單字，還支援遮蓋功能，可以檢視自己有沒有把單字背起來，也可以快速新增自己陌生的單字到不認識的單字，提供未來複習使用，有考試需求、想增加自己單字量的人，「WordCow-背單字」絕對是一款必下載的 APP !

多益APP下載

△ 目前這款「WordCow-背單字」只有在 Android 系統支援，所以只能在 Google Play 裡面下載，免費下載之後開啟就可以馬上使用啦！開啟之後第一個畫面就是一個隨機單字 XD 真的是隨開隨看～把握每個碎片化的時間，打開 APP 就能馬上背單字。

WordCow

△ 點擊下方的開始學習，就可以朝著自己要加強的目標來學習，目前單字庫有：多益單字 TOEIC (2200)、托福單字 TOEFL (3400)、國中單字 (2000)、高中單字 (4700)、學測單字 (4400)、指考單字 (6500)。基本上可以滿足大部分台灣學生的英語單字學習需求。

WordCow

△ 如果你在單字頁面發現翻譯有問題、句子有問題、發音有問題、音標有問題，可以點擊上方的蟲蟲圖示來回報給開發人員。

WordCow 背單字

△ 如果單字全部背完一輪，可以點擊上方的眼睛圖示，來隱藏下方的說明，來檢驗自己是不是真的把單字背起來啦，跟小時候背單字會把中文意思遮起來默背是一樣的意思～

背單字APP

△ 點擊左右鍵可以切換單字，下方的按鍵則是依照自己對單字的熟悉程度來做分類。

學英文APP推薦

△ 分類好的單字就會被歸類到「完全不認識」、「已認識」、「我的最愛」中。日後複習的時候，可以針對自己比較陌生的單字複習，增加學習效率～

學測英文APP

△ 設定中有許多幫助學習的輔助選項可以調整，包含：設定每日學習提醒、鎖屏背單字、來電時關閉鎖屏學習、語音播放速度等。

指考英文APP

△ 除了背單字以外，這個 APP 也有提供檢驗學習成效的方法，「單字聽選測驗」就是其中之一。

托福單字APP

△ 另外也有拼寫測驗，就跟考試一樣啦，根據上方的題目，寫出對應的英文單字。

WordCow

△ 單字搜尋的功能也有，如果你在寫題目時，不確定這個單字是哪種範圍，可以試試搜尋功能，馬上就可以知道這個單字是否應該在你的準備範圍中！總之想要背單字、增加自己的單字量，絕對不能錯過這個 APP !

下載： WordCow 背單字學英文小幫手（GOOGLE下載）

背單字 WordCow 單字庫超過 2 萬個，支援有 TOEIC 多益、TOEFL 托福、學測、指考、高中單字、國中單字 相關文章

訪客留言

背單字 WordCow 單字庫超過 2 萬個，支援有 TOEIC 多益、TOEFL 托福、學測、指考、高中單字、國中單字 參考資料

Android軟體分享 - 手機討論區 - Mobile01
請問有推薦的MP3撥放軟體嗎?? » 2 11 2017-11-13 10:22 gesse 2017-11-21 12:32 明月下的清風 請問有類似Flickr的tag標籤功能的相簿App嗎? 4 2012-06-10 00:03 ...
WordCow-背單字(多益托福學測指考高中國中) 學英文小幫手- Apps on ...
學語言需要不斷複習，自然可以駕輕就熟，收入台灣考試常用單字庫 【功能特色】 □單字自動發音□單字音標□單字例句□鎖屏學單字□首頁隨機單字□收藏單字功能(&nbsp;...
www.wordcow.net
www.wordcow.net
英文學習資料庫 - AmazingTalker Public Group | Facebook
???? WordCow 背單字 APP下載 ???? http://bit.ly/wordcow ???? This app can help you to memorize vocabulary words ... 還有還有，你現在想看什麼影集呢？我已經幫你推薦 好一個超優質影集了！直接滑到最後一張吧 ???? 由 郭書瑤 瑤瑤 來告訴你什麼影集最棒 ...
【英文學習】6 大免費學英文APP推薦，單字聽力口說，三個願望一次滿足！ | AmazingTalker®
接下來就讓小弟為大家好好的推薦一下吧！ 首先是背單字，因為羅傑也很討厭背單字，後來在網路上看到這個學習新單字的 ... 還有兩個不錯的學英文app，提供給大家作參考，分別是 Learn English Vocabulary 與精選TOEIC®TEST單字，兩者都是免費下載，但有 ...
10款背單字 App 推薦：不是死背的零碎時間記住英文單字技巧
而且這些「 背單字 App 或軟體 」，都各顯神通，有自己擅長的單字記憶法，並且很適合在工作生活的「空檔」，幫你 ... 音軌編輯、影音特效、轉檔輸出的功能，全部都免費可用，甚至還有中文版，或許比起限時免費下載的威力導演精簡版，直接使用 ...
[軟體] 自製APP分享- WordCow 背單字 - 看板 Android - 批踢踢實業坊
最近有計劃考多益跟托福，但是本人單字量嚴重不足， 所以寫了一個APP來幫助我記憶英文單字，希望學英文 的道路上不寂寞，所以開放給大家免費下載。 有單字『發音』『例句』也可以做『聽選 聽寫 拼寫 』測驗， 首先是學習模式，將看到的單字依照 ...
一生必學的英文字首字根字尾，正體中文版 – (Android Apps) — AppAgg
WordCow-背單字 (多益 托福 學測 指考 高中 國中) 學英文小幫手 Education By: CloudedDragonTaiwan ... 影片搭配涵括英文聽力、口說、閱讀、寫作等各種題型 全方位增加你的英文實力 【5 分鐘免費體驗 推薦專屬課程等級】 不需付費 下載本 APP 後即可免費 會 ...
WordCow - 背單字(多益 托福 學測 指考 高中 國中) 英文小幫手 Hack Cheats and Tips | hack-cheat.org
WordCow - 背單字(多益 托福 學測 指考 高中 國中) 英文小幫手 hack hints guides reviews promo codes easter eggs and more for android application. WordCow - 背單字(多益 托福 學測 指考 高中 國中) 英文小幫手 cheats tips and tricks added by pro players, testers ...
wordcow | Dcard
與wordcow有關的話題 ... 臺灣大學 政治大學 交通大學 淡江大學 東華大學 成功大學 北科大 輔仁大學 師範大學 高雄師範大學 彰化師範大學