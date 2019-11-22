英文學習 App

你在學習語言的時候，有沒有曾經抵擋不住 Facebook 和 IG 的誘惑呢？今天要來跟大家分享這款 「Edlock」App，可以有效的逼自己學習語言，因為這款 APP 會在開啟臉書、YouTube 等邪惡的應用程式時，強迫你回答 3 個英文題目，全部答對後才可以開啟，如果你也常常忍不住社群媒體的誘惑，趕快來試試這款可以逼迫自己學習的工具吧！你也可以參考：懶人背單字 Vocabulazy 多益 / 托福 / 7000 單 ( iOS、Android )

英文學習 App

△ 目前這款 APP 剛上架，還在搶先體驗階段，不過還是可以下載使用。目前只開放 Android 系統，開啟 Google Play 就可以下載囉。

語言學習 App

△ 下載後先設定好自己的「名稱」還有「頭像」，然後選擇自己有興趣的英文主題，像是動物、科技、情境式等主題都有，類別相當豐富，大家就根據自己想加強的部分來挑選英文題目。

背單字APP

△ 挑選完主題之後，接下來就是設定要鎖定的 APP， 可以設定設定 FB、IG、YouTube 等幾個你比較容易被綁架的 App。再來是設定解鎖密碼，解鎖密碼的作用是家長若在自己小朋友手機內鎖定 App，如果要解除鎖定，就必須輸入解鎖密碼 才能夠調整 App 內部設定。

Edlock下載

△ 設定好密碼之後就可以開始使用這款 App 啦，打開你剛剛鎖定的 App，例如臉書、Instagram 等，一點開後馬上會跳出相關主題的英文題目，3 題全部答對之後才可以開始使用，這樣就完成設定啦，若你也是注意力不夠、容易分心的人，或許可以試試看這一款強迫自己用功的應用程式吧！

下載：
Edlock ( Google Play 下載 )

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訪客留言

Edlock 開啟臉書前先回答 3 道英文題目，逼迫自己英文進步 參考資料

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