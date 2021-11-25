「單字王國」App 讓孩子學英文更有趣，支援多益/全民英檢/高中以下常用單字！

有沒有可讓孩子學英文不再枯燥乏味的 App 呢？那麼不妨試試這款有趣的「單字王國」App 吧！「單字王國」是一款大人小孩都可學習的英文遊戲 App，共收錄多益、全民英檢、國小、國中、高中、狄克生片語 6 種單字學習課程，若你看到自己不熟悉的單字，還可將單字收藏進行反覆練習讓你加深印象，不過每個課程只開放前 4 個能免費使用，覺得整體學習不錯的朋友，可花點小錢支持一下喔！更多不錯的學英文 App，可參考這篇：Lotusfire 學英文 App！

「單字王國」App 使用介紹

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開啟「單字王國」App 後，便可點選「學習」選擇多益、全民英檢、國小、國中、高中、狄克生片語 6 種單字課程。

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接著我們便能從第 1 課開始，共有字義、聽力、拼字 3 種學習題型讓你選擇，選好後便可按下「開始闖關」。

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在開始學習前，會先列出該課程的所有單字，好讓你提早預習單字的字義與發音，遇到記不熟的單字，可點選單字前方的「星星」收藏起來，當妳預習的差不多了，就可點擊「下一步」來進行挑戰。

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挑戰完所有題目後，就能看到你的挑戰成果以及獲得的金幣獎勵。

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當我們累積足夠的單字量後，就能解鎖首頁中的「遊戲」模式，不過在進入遊戲前，可點選下方的「↑」利用你賺取的金幣來幫英雄、堡壘及武器進行升級。

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升級完畢後，就可進到「遊戲」從第一個關卡進行挑戰。

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在遊戲中每答對一題就能累積一點能量，當能量滿了就能來派遣英雄，派出的英雄會自動前進對抗另一方的敵人，直到摧毀敵方堡壘，就能大獲全勝。

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另外，除了可透過學習與遊戲賺取金幣外，也可點選首頁中的「任務／獎勵」，透過每日禮物、廣告、任務來獲得金幣與寶石。

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若你想知道自己收藏的單字在哪裡，可點選首頁上的「個人頭像」來查看自己不熟悉的單字，下方還有常錯單字以及建議複習的單字可學習，當然還有你的個人統計，好讓你知道自己的答題正確率，讓自己每天都能更進步一些！想要增進自己英文單字能力的朋友， 趕緊將「單字王國」下載起來吧 !

單字王國： App Store
單字王國： Google Play

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