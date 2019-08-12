碎片學習法你有聽過嗎？我們常常都抱著想要上進的心，卻常常心有餘而力不足？今天要跟大家分享這款英語學習 APP 非常特殊，主打能夠利用搭車、等人的瑣碎時間、通勤學習英語單字，利用播放的方式，只要帶著耳機，就能輪播多益、托福、必考 7000 單字等，戴著耳機就能隨時隨地學習，不論躺著、坐著、站著，都能輕鬆學習英文單字！你也可以參考：背單字 WordCow 單字庫超過 2 萬個，支援有 TOEIC 多益、TOEFL 托福、學測、指考、高中單字、國中單字

懶人背單字功能快速看

教材統整：將常用的英語7000單字做有系統地整理，循序漸進學習英文

導入單字卡概念：使用者可編輯自我學習清單，搭配搜尋功能，將不熟悉的單字做一有系統的整理與複習

鎖屏播放：讓使用者即使不操作手機仍可持續播放學習英文，而不受通勤人潮擁擠及安全的影響

連續播放功能：大幅減少操作手機的次數，與此同時可搭配其他工具書一起複習，事半功倍

播放模式選擇：提供不同的播放模式選擇，以因應不同的使用情境。

△ 打開 Google Play 商店 ( iOS 系統也支援 )，下載懶人背單字 APP，文末小編幫大家準備好載點啦，直接往下滑就可以點進去下載囉。

△ 因為這個 APP 主打用聽的背單字，瑣碎的時間戴上耳機就可以學習，打開 APP 之後會看到單字書，單字書裡包含：多益單字、托福單字、必考 7000 單字、高職單字等，點開之後就可以看到，單字類型的分類，包含：辦公室、商用、人事業務拓展、財務投資、貿易等分類，直接點進去就會開始一一播放單字啦。

△ 可以手動上下滑動來切換單字，點擊單字卡上面的愛心可以加入筆記清單，特別容易忘記的單字或是想要加強印象的單字就可以自己增加分類，下次開啟 APP 時就可以到自訂清單裡面複習囉，這款 APP 支援鎖屏播放功能，也就是螢幕暗下之後，可以當作背景音樂來聽，不過不是一般的消遣聽音樂，而是在學習，這就是碎片學習法的為例。

△ 當然背完單子之後，也可以到測驗特區裡面，來檢驗自己背單字的成果，測驗的形式以選擇題為主，上方為英文單字，下方有四個選項，答對的話會以綠色來呈現，打錯的話會以橘色標出正確答案，如果可以善用自己的瑣碎時間來學習，就可以在無形之中累積自己的英文能力囉！有需要的朋友趕快下載下來吧。

下載：

懶人背單字（Google Play 下載）

懶人背單字（App Store 下載）