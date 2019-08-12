懶人背單字 Vocabulazy 多益 / 托福 / 7000 單 ( iOS、Android )

2019-08-12 00:28:25 9M87

學英文APP

碎片學習法你有聽過嗎？我們常常都抱著想要上進的心，卻常常心有餘而力不足？今天要跟大家分享這款英語學習 APP 非常特殊，主打能夠利用搭車、等人的瑣碎時間、通勤學習英語單字，利用播放的方式，只要帶著耳機，就能輪播多益、托福、必考 7000 單字等，戴著耳機就能隨時隨地學習，不論躺著、坐著、站著，都能輕鬆學習英文單字！你也可以參考：背單字 WordCow 單字庫超過 2 萬個，支援有 TOEIC 多益、TOEFL 托福、學測、指考、高中單字、國中單字

懶人背單字功能快速看

  • 教材統整：將常用的英語7000單字做有系統地整理，循序漸進學習英文
  • 導入單字卡概念：使用者可編輯自我學習清單，搭配搜尋功能，將不熟悉的單字做一有系統的整理與複習
  • 鎖屏播放：讓使用者即使不操作手機仍可持續播放學習英文，而不受通勤人潮擁擠及安全的影響
  • 連續播放功能：大幅減少操作手機的次數，與此同時可搭配其他工具書一起複習，事半功倍
  • 播放模式選擇：提供不同的播放模式選擇，以因應不同的使用情境。

學英文APP

△   打開 Google Play 商店 ( iOS 系統也支援 )，下載懶人背單字 APP，文末小編幫大家準備好載點啦，直接往下滑就可以點進去下載囉。

多益單字APP

△  因為這個 APP 主打用聽的背單字，瑣碎的時間戴上耳機就可以學習，打開 APP 之後會看到單字書，單字書裡包含：多益單字、托福單字、必考 7000 單字、高職單字等，點開之後就可以看到，單字類型的分類，包含：辦公室、商用、人事業務拓展、財務投資、貿易等分類，直接點進去就會開始一一播放單字啦。

托福單字APP

△  可以手動上下滑動來切換單字，點擊單字卡上面的愛心可以加入筆記清單，特別容易忘記的單字或是想要加強印象的單字就可以自己增加分類，下次開啟 APP 時就可以到自訂清單裡面複習囉，這款 APP 支援鎖屏播放功能，也就是螢幕暗下之後，可以當作背景音樂來聽，不過不是一般的消遣聽音樂，而是在學習，這就是碎片學習法的為例。

學英文APP推薦

△ 當然背完單子之後，也可以到測驗特區裡面，來檢驗自己背單字的成果，測驗的形式以選擇題為主，上方為英文單字，下方有四個選項，答對的話會以綠色來呈現，打錯的話會以橘色標出正確答案，如果可以善用自己的瑣碎時間來學習，就可以在無形之中累積自己的英文能力囉！有需要的朋友趕快下載下來吧。

下載：

懶人背單字（Google Play 下載）
懶人背單字（App Store 下載）

懶人背單字 Vocabulazy 多益 / 托福 / 7000 單 ( iOS、Android ) 相關文章

訪客留言

懶人背單字 Vocabulazy 多益 / 托福 / 7000 單 ( iOS、Android ) 參考資料

懶人背單字Vocabulazy | 痞凱踏踏| PKstep
學測、托福必考的英文單字又是那些呢？雖然市面上有不少相關的學外語書籍與學英文軟體，但還是要跟大家推薦這款免費的懶人背單字Vocabulazy App在坐捷運、&nbsp;...
免費背單字App | 痞凱踏踏| PKstep
學測、托福必考的英文單字又是那些呢？雖然市面上有不少相關的學外語書籍與學英文軟體，但還是要跟大家推薦這款免費的懶人背單字Vocabulazy App在坐捷運、&nbsp;...
懶人背單字Vocabulazy (多益、托福、7000字) Apk Download latest ...
懶人背單字Vocabulazy (多益、托福、7000字) content rating is Everyone. This app is listed in Education category of app store . You could visit WishCanTw&#39;s&nbsp;...
10款背單字App推薦：不是死背的零碎時間記住英文單字技巧｜數位時代
移動中也能練習：懶人背單字Vocabulazy 通勤時間、開車走路用聽的複習單字！ 台灣團隊開發的「懶人背單字」，則是用「唸給你聽」的方式，讓你不用看著手機螢幕，也能隨時「聽單字」來進行複習，很適合在通勤、走路、開車等移動時，利用 ...
10款背單字 App 推薦：不是死背的零碎時間記住英文單字技巧
所有這類背單字Apps存在一個百年來華人學英文的弊端，就是知道單字意思卻不會在開口和下筆時使用，同時串成一個句子（特別是含有子句的句子）之後，理解力大幅下降（難以掌握整句的含意） 回覆 刪除
行動學習很Easy「英文單字APP」大PK - CTnews書刊 - 中時電子報書刊
懶人背單字」顧名思義是一個協助使用者背單字的學習型APP，為什麼會訴求「 ... 付費的英文單字APP，雖然可以免費下載，不過只能開啟全民英檢初級的單字 ... 更生動靈活的學習體驗，推薦大家一起試試看，好好加強自我英文能力！
懶人背單字 Vocabulazy 通勤時間、開車走路用聽的複習單字！
然後我們可以在多益或托福的單字 庫中，把自己不熟悉的生字加入自訂清單。 或是把「懶人背單字Vocabulazy」當作字典，查詢自己不熟悉的單字，並把單字收集到自訂清單中 ...
用聽的背單字 ! App Store 破百好評《 懶人背單字 》輕鬆吸收英文多益、托福必考 7000 字 ! - New MobileLife 流動日報
你想利用通勤等零碎時間，來增進自己的語言能力嗎 ?《 懶人背單字 》這款英語學習 App 包含了多益、托福必考 7000 單字、高職單字，在 App Store 有破百好評，在 Google Play 也有破千好評價，它可不間斷地播放單字的意思和發音
懶人背單字 Vocabulazy (多益、托福、7000字) - Apps on Google Play
多益、托福單字庫陸續推出，敬請期待！ 關鍵字： 3000單字、4000單字、7000單字、英檢、學測、指考、多益 (TOEIC)、Vocabulary Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More Calendar Translate Mobile Books Shopping Blogger Finance
2019 初學英文必看 | 11 大免費學英語APP推薦！英文學習秘笈攻略 | AmazingTalker®
學單字，卻懶得每天複習嗎？Vocabulazy就是專為懶人設計的背單字APP ！ 介紹 ... 【學英文】快速有效自學英文的6大技巧 (附5個免費英語APP推薦) 閱讀更多 » 最新文章 ...