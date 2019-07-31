TOEIC Listening 多益聽力模擬試題，破千道題目聽力測驗滿分全靠它（iOS、Android）

2019-07-31 06:49:10 9M87

TOEIC Listening

考多益不買書來看要也能準備嗎？我個人覺得多益最難準備的就是聽力測驗，今天來跟大家分享小編發現一款滿實用的 APP「TOEIC Listening」，針對多益聽力這一塊，有多種模擬試題可以練習，破千個問題和模擬試題，涵蓋了幾乎 TOEIC 聽力測驗內容，可以為 TOEIC 聽力測驗提供完整的練習。即將要準備多益考試的同學，這個聽力 APP 個人覺得滿推薦的。你也可以參考：TOEIC 多益模擬測驗試題，免費使用還有專人解析題目 (Android、iOS)

TOEIC Listening

△ 這個 APP 在 Android 及 iOS 雙平台都可以下載使用，我這邊就以 Android 來做示範，進入 Google Play 下載後就可以使用啦（載點文末附上）。

多益APP推薦

△ 多益聽力分為四個部分：照片、問答、長對話、短對話，四大題型通通都有，題目豐富到讓你懷疑人生，阿不對是題目作好作滿啦！

TOEIC Listening

△ 除了模擬試題之外，這個 APP 也有準備單字卡功能，可以幫助你增加單字的記憶點、印象，單字卡還有分級，可以依照你自己的能力選擇、循序漸進，包含：初學、一般、中等、進階。

TOEIC Listening

△ 單字卡功能裡面，有許多不同的模式可以輔助你背單字，像是上面的單字與圖片連連看、還有是非題等。

多益APP推薦

△ 選擇題、填充題也通通都有，把這幾個模式都做得滾瓜爛熟之後，我想你的單字量絕對能有所提升！

多益模擬測驗APP

△ 你以為只有聽力跟單字嗎？還有文法練習，從動詞、名詞、介系詞、過去式、未來式等英文各種文法，都有詳盡的說明，雖然說明都是英文，不過用英文學英文才是最正確的方式，不會就趕快拿起字典查，進步的才會快喔～

多益聽力APP下載

△ 最後也有提供複習功能，點擊 Random cards，APP 就會隨機幫你複習，而且是多種題型的練習，讓你在考前可以維持考試的熟練度，熟悉題型之後，上考場當天就不會過度緊張啦！

多益練習APP

△ 如果你是比較進階的學習者，也可以用 APP 裡面的新聞學習功能，透過大量的閱讀，來維持語感，不會的單字還可以背起來增加單字量！這款 APP 真的是一款很不錯的多益 APP，最近要考多益的人，趕快把它載下來吧！

下載安裝：
TOEIC Listening （Google Play 下載）
TOEIC Listening （App Store 下載）

TOEIC Listening 多益聽力模擬試題，破千道題目聽力測驗滿分全靠它（iOS、Android） 相關文章

訪客留言

TOEIC Listening 多益聽力模擬試題，破千道題目聽力測驗滿分全靠它（iOS、Android） 參考資料

多益滿分人數 - MoreSou
多益vs托福 比較 @ 不食魚骨 :: 痞客邦 PIXNET :: 新制多益 (TOEIC) 滿分990分 700/300 題型上的不同： TOEIC 紙筆測驗，時間為兩小時，總共有200題，全部為單選題。 Listening聽力 總共有一百題，由錄音帶播放考題， …
全新！NEW TOEIC新多益題庫解析：聽力+閱讀，最能反映多益現況的權威題庫書(雙書裝+4回聽力測驗MP3 | 樂天書城 ...
NEW TOEIC新多益題庫解析：聽力+閱讀，最能反映多益現況的權威題庫書(雙書裝+4回聽力測驗MP3。 ... 本書收錄完整的800題模擬試題，另外免費附贈額外的Part7閱讀測驗題組，透過獨家科學統計，配合最新出題趨勢，讓你一次就考到多益高分。
多益閱讀練習 @ 學英文 :: 痞客邦 ::
一直練習多益TOEIC考題在錯的過程中檢討，另外一些書也討論多益TOEIC閱讀 ... 靠免費的多益App練習單字與聽力，輕鬆 ... 作者 所以得開始了這條路QAQ 除了手中有幾本空中美語可以練聽力不過大概還是不足~~ 請問有推薦的多益聽力or閱讀練習/多益 ...
金石堂－新書排行榜
《新制多益單字大全》作者David Cho 博士， 針對初學者、第一次考多益、想提升聽力 ... 動手練習」的3重感官刺激， 讓多益聽力有畫面，聽出正確答案如反射動作一樣容易！ ... 多益聽力測驗要在45 分鐘完成100 道題，那麼平均1 題的作答時間為27 秒？ ... Test」的模擬試題，以及一回完整從Part 1～Part 4的模擬試題），讓讀者在解題的&nbsp;...
TOEIC Listening免費多益聽力練習App推薦！各大題模擬測驗 ...
正在準備多益考試的同學們，推薦試試這款TOEIC Listening Tests免費多益聽力測驗App，幫助考生在四大題的聽力類型做模擬考練習，包含Part1圖片、Part2應答&nbsp;...
TOEIC Listening &amp; Reading - Apps on Google Play
TOEIC Listening is a free application help you improve speaking &amp; listening TOEIC skills everyday. LISTENING: - Photographs: You will listen to a short audio then choose correct answer. - Questions &amp; Response: You will listen to a question then ch
多益名師洪欣老師推薦：不用花大錢買題庫，5個考多益必備免費 ...
平時忙碌，補習時間也總是喬不攏，題庫貴鬆鬆，也懶得去排二手書嗎？推薦你5個在英文檢定中無往不利的必備App！ 同場加映一：5個多益線上練習 ... QuizFun考尚樂-TOEIC多益,公職,技職,升大學考試 ... TOTAL: TOEIC Listening Practice Tests ... 測驗的聽力部分，讓你在閒暇時間養成聽英文的習慣也更可以熟悉多益的考試題型～.
【千萬別考多益？】100%考到金色？下載之後就見真章！初、中 ...
不管你是使用多益英文APP聽力測驗也好還是上YouTube英語新聞網站。 ... 6個新多益滿分聯手推薦的新多益聽力攻略+模擬試題+解析NEW TOEIC listening ... 使用心得：適合初次接觸多益者使用，內容十分詳盡，附有模擬考題，且附有單字整理。 .... 旋老師的文法書目前好像斷貨中，不知道有網友能否提供，相關購買管道嗎感謝@@.
Photographs TOEIC® listening - Free English Tests for ESLEFL, TOEFL®, TOEIC®, SAT®, GRE®, GMAT®
In this section you will find a number of listening comprehension exercises which are based on the first part of the Test Of English for International Communication. These exercises will help you practise and improve your business listening skills and you
TOEIC TEST - TOEIC Listening Full Test 001 - YouTube
TOEIC TEST - TOEIC Listening Test! This is from TBE English Center&#39;s free TOEIC. This is all of the TOEIC ...