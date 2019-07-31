考多益不買書來看要也能準備嗎？我個人覺得多益最難準備的就是聽力測驗，今天來跟大家分享小編發現一款滿實用的 APP「TOEIC Listening」，針對多益聽力這一塊，有多種模擬試題可以練習，破千個問題和模擬試題，涵蓋了幾乎 TOEIC 聽力測驗內容，可以為 TOEIC 聽力測驗提供完整的練習。即將要準備多益考試的同學，這個聽力 APP 個人覺得滿推薦的。你也可以參考：TOEIC 多益模擬測驗試題，免費使用還有專人解析題目 (Android、iOS)

△ 這個 APP 在 Android 及 iOS 雙平台都可以下載使用，我這邊就以 Android 來做示範，進入 Google Play 下載後就可以使用啦（載點文末附上）。

△ 多益聽力分為四個部分：照片、問答、長對話、短對話，四大題型通通都有，題目豐富到讓你懷疑人生，阿不對是題目作好作滿啦！

△ 除了模擬試題之外，這個 APP 也有準備單字卡功能，可以幫助你增加單字的記憶點、印象，單字卡還有分級，可以依照你自己的能力選擇、循序漸進，包含：初學、一般、中等、進階。

△ 單字卡功能裡面，有許多不同的模式可以輔助你背單字，像是上面的單字與圖片連連看、還有是非題等。

△ 選擇題、填充題也通通都有，把這幾個模式都做得滾瓜爛熟之後，我想你的單字量絕對能有所提升！

△ 你以為只有聽力跟單字嗎？還有文法練習，從動詞、名詞、介系詞、過去式、未來式等英文各種文法，都有詳盡的說明，雖然說明都是英文，不過用英文學英文才是最正確的方式，不會就趕快拿起字典查，進步的才會快喔～

△ 最後也有提供複習功能，點擊 Random cards，APP 就會隨機幫你複習，而且是多種題型的練習，讓你在考前可以維持考試的熟練度，熟悉題型之後，上考場當天就不會過度緊張啦！

△ 如果你是比較進階的學習者，也可以用 APP 裡面的新聞學習功能，透過大量的閱讀，來維持語感，不會的單字還可以背起來增加單字量！這款 APP 真的是一款很不錯的多益 APP，最近要考多益的人，趕快把它載下來吧！

下載安裝：

TOEIC Listening （Google Play 下載）

TOEIC Listening （App Store 下載）