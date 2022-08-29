想利用辦公時間充實自己的語言能力？怎麼低調不被發現？最近小編發現 ToastFish 這款偽裝工具，能夠將單字卡偽裝成 Windows 電腦的通知，不論是多益單字、托福單字、雅斯單字、GRE 單字、GMAT 單字通通都內建在裡面了，甚至日文也有五十音、日本語中級單字，想要增進自己的單字量，趕快將這款神器下載起來吧。另一個摸魚系列的 APP 則是可以讓電腦一秒變成升級畫面，搭配使用可以讓你摸魚功力大升級。

小編將 ToastFish 載點放在文章後方，下載之後解壓縮，打開 ToatFish。

就可以看到工具列下方已經出現 ToastFish 囉，點擊右鍵可以看到選單，首先我們要選擇單字，目前有英語、日語可以選擇，展開後還可以看到次選單，英文方面有非常完整的單字分類。

選擇好單字後，按下開始來看看效果吧。

如上圖，單字卡會偽裝成 Windows 通知的介面，按下記住、暫時跳過、發音就可以操作跳下一張囉。

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除了背單字之外，也有測驗模式，ToastFish 會不斷出題，透過這功能我們可以測驗自己背單字的成果，連結放在下方，有需要的朋友趕快收下來增加自己的單字亮吧！

https://github.com/Uahh/ToastFish/

免安裝版：

ToastFish 2.2.7z（GOOGLE下載）

ToastFish 2.2.7z（1DRV下載）

ToastFish 2.2.7z（MEDIAFIRE下載）

ToastFish 2.2.7z（RAPIDGATOR下載）

ToastFish 2.2.7z（MEGA下載）

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