Genact

最近分享一系列的摸魚工具都滿受歡迎的，今天再來分享一款工程師摸魚軟體 Genact，可以說是一款毫無用處的軟體，它開發出來的目的就是讓螢幕中不斷顯示執行中的程式碼，看起來就像工程師非常忙碌的樣子，如果你是工程師，有些事情可以自動化就好，但為了避免自動化後讓自己看起來太閒，會讓同事說閒話，那這款工程師摸魚工具收下就對了，當然如果你不是工程師 ，也可以利用 Windows 假裝更新工具，讓電腦維持看起來像是正在升級中的畫面。

摸魚軟體

目前 Genact 可以在 Github 上免費下載，支援 Windows、macOS 及 Linux 三系統，小編這裡就用 Window 來作為示範，下載之後直接點開就可以執行了，不需要任何安裝。不過如果你電腦有防毒軟體，它可能會被視為惡意軟體，經過小編實測目前安全上是沒有問題的。

工程師摸魚

雙擊執行後就會看到一堆程式碼開始運行啦，下面小編放上 GIF 給大家看看效果。

假裝跑程式碼

程式運行的內容包含：下載、編譯、安装、測速等，基本上也不太會被隨便關掉，基本上就跟真的在跑程式一模一樣阿，根本是工程師摸魚最高境界！如果你連下載都懶得下載，它還有網頁版的，小編一起放在下方，有興趣的朋友自己收藏起來吧。

網頁版：https://svenstaro.github.io/genact/?module=cc&module=memdump

下載：
Genact ( Windows 下載 )
Genact ( macOS 下載 )
Genact ( Linux 下載 )

Genact 程式碼產生器，工程師摸魚最高境界 相關文章

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Genact 程式碼產生器，工程師摸魚最高境界 參考資料

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