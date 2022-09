為了不讓電腦中毒或是發生異常,許多公用的電腦選擇使用 Shadow Defender 影子系統來保護電腦,無論電腦開機後做了什麼、寫入什麼檔案、刪除什麼檔案、中毒了或是資料亂七八糟等等,只要重新開機都可以恢復原本的狀態,除了是用在公用電腦,很多網咖電腦也有這樣的設計,而現在這款 Shadow Defender 正在限時免費使用當中,請大家務必把握機會下載來使用唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SHADOW DEFENDER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,這次活動是安裝即註冊版,不支援升級使用,安裝版也可以直接到文末下載。

△ 軟體開啟後的操作不難,只要點選 Enter Shadow Mode 就可以將電腦進入影子系統。

△ 有兩種方式可以選擇,第一種是開機直接進入影子系統,第二種是透過手動來啟動,關機時自動離開影子系統。

△ 在影子系統之中,會在螢幕上方顯示 Shadow Mode 的文字,因此狀態算是很好辨識的。

△ 影子系統離開之後,所有檔案都會恢復原本的樣貌,若是有檔案或是資料夾希望可以改變,可以加入 File Exclusion List 之中,這樣就可以保有影子系統當中寫入檔案到指定資料夾。

△ Registry 也可以加入例外。

△ 能保護檔案,當然也能將某個檔案或是資料夾恢復原本狀態,操作也不是很難,大家可以自己玩玩看唷!

http://www.shadowdefender.com

安裝版:

Shadow Defender 1.5.0.726.exe(GOOGLE下載)

Shadow Defender 1.5.0.726.exe(1DRV下載)

Shadow Defender 1.5.0.726.exe(MEDIAFIRE下載)

Shadow Defender 1.5.0.726.exe(RAPIDGATOR下載)

Shadow Defender 1.5.0.726.exe(MEGA下載)

檔案大小:3.53 MB