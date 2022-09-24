Shadow Defender 電腦影子系統

為了不讓電腦中毒或是發生異常，許多公用的電腦選擇使用 Shadow Defender 影子系統來保護電腦，無論電腦開機後做了什麼、寫入什麼檔案、刪除什麼檔案、中毒了或是資料亂七八糟等等，只要重新開機都可以恢復原本的狀態，除了是用在公用電腦，很多網咖電腦也有這樣的設計，而現在這款 Shadow Defender 正在限時免費使用當中，請大家務必把握機會下載來使用唷！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/shadow-defender-sale

Shadow Defender 電腦影子系統

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SHADOW DEFENDER NOW。

Shadow Defender 電腦影子系統

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Shadow Defender 電腦影子系統

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次活動是安裝即註冊版，不支援升級使用，安裝版也可以直接到文末下載。

Shadow Defender 電腦影子系統

△ 軟體開啟後的操作不難，只要點選 Enter Shadow Mode 就可以將電腦進入影子系統。

Shadow Defender 電腦影子系統

△ 有兩種方式可以選擇，第一種是開機直接進入影子系統，第二種是透過手動來啟動，關機時自動離開影子系統。

Shadow Defender 電腦影子系統

△ 在影子系統之中，會在螢幕上方顯示 Shadow Mode 的文字，因此狀態算是很好辨識的。

Shadow Defender 電腦影子系統

△ 影子系統離開之後，所有檔案都會恢復原本的樣貌，若是有檔案或是資料夾希望可以改變，可以加入 File Exclusion List 之中，這樣就可以保有影子系統當中寫入檔案到指定資料夾。

Shadow Defender 電腦影子系統

△ Registry 也可以加入例外。

Shadow Defender 電腦影子系統

△ 能保護檔案，當然也能將某個檔案或是資料夾恢復原本狀態，操作也不是很難，大家可以自己玩玩看唷！

http://www.shadowdefender.com

安裝版：
Shadow Defender 1.5.0.726.exe（GOOGLE下載）
Shadow Defender 1.5.0.726.exe（1DRV下載）
Shadow Defender 1.5.0.726.exe（MEDIAFIRE下載）
Shadow Defender 1.5.0.726.exe（RAPIDGATOR下載）
Shadow Defender 1.5.0.726.exe（MEGA下載）
檔案大小：3.53 MB

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