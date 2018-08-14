【限時免費】PDF to X 將 PDF 批次轉檔成文書格式、圖片、文字與網頁，中文介面快速上手

2018-08-14 02:52:41 哇哇
PDF to X PDF 轉檔

依照最近軟體熱門度來看，PDF 直轉檔工具一直很受歡迎，不管是線上工具或是電腦上的軟體，PDF to X 就可以將 PDF 轉檔成 Word 文件、WordPad 文件、常用的圖片格式、文字檔案或是 HTML 網頁格式，只要能將 PDF 文件中的文字抽離，對很多人來說就方便許多，求學時代可能在抄論文，工作時可能在用報告等等，總之 PDF 轉檔工具是絕對不能少的好夥伴，不管你要使用哪一款，PDF to X 限時免費期限有 30 天，不收下可惜唷！


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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD PDF TO X NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後從右下角點選 KEY 的圖示，點選錄入許可證金鑰。

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△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate 啟動。

PDF to X PDF 轉檔 PDF to X PDF 轉檔

△ 接著連續兩次輸入自己的名稱，確定後繼續。

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△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

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△ 功能上分為 PDF to DOC、PDF to JPG、PDF to Text 與 PDF to HTML，功能上都有文字說明，我相信大家可以快速上手。

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△ PDF to DOC 支援將 PDF 轉檔成 WordPad 文件與 Word 文件，而且能調整要轉檔的頁數，我實測之後沒有問題。

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△ PDF to JPG 支援將 PDF 轉檔成 JPG、PNG、GIF、BMP、TIF、PCX 與 TGA 的圖片格式，能夠調整解析度、圖片旋轉、顏色。

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△ PDF to Text 支援將 PDF 轉檔成最簡單的文字檔，沒有文字格式的包袱，我個人覺得最實用。

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△ PDF to HTML 支援將 PDF 轉成網頁格式，直接就能內容 PO 上網路，這也是很方便的功能唷！

軟體特色說明：
+ Fast, accurate, small and friendly UI.
+ Retains original text, images, format and layout in output files.
+ Supports converting password-protected PDFs (DOC/RTF/Images).
+ Supports converting specific page range (DOC/RTF/Images).
+ Works in batch mode.
+ Converts all pages of a PDF into ONE HTML/TXT/RTF/DOC file.
+ Supports converting the PDFs that have some restrictions.
+ Supports Command Line Interface (CLI).

http://www.pdf-helper.com/pdf-to-x/

安裝版：
PDF to X 9.0.rar（MediaFire下載）
PDF to X 9.0.rar（Rapidgator下載）
PDF to X 9.0.rar（ZippyShare下載）
PDF to X 9.0.rar（YunFile下載）
PDF to X 9.0.rar（本站下載）
檔案大小：3.27 MB

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