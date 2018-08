依照最近軟體熱門度來看,PDF 直轉檔工具一直很受歡迎,不管是線上工具或是電腦上的軟體, PDF to X 就可以將 PDF 轉檔 成 Word 文件、WordPad 文件、常用的圖片格式、文字檔案或是 HTML 網頁格式,只要能將 PDF 文件中的文字抽離,對很多人來說就方便許多,求學時代可能在抄論文,工作時可能在用報告等等,總之 PDF 轉檔工具是絕對不能少的好夥伴,不管你要使用哪一款,PDF to X 限時免費期限有 30 天,不收下可惜唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD PDF TO X NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後從右下角點選 KEY 的圖示,點選錄入許可證金鑰。△ 將剛剛所取得的序號填入,點選 Activate 啟動。△ 接著連續兩次輸入自己的名稱,確定後繼續。△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!△ 功能上分為 PDF to DOC、PDF to JPG、PDF to Text 與 PDF to HTML,功能上都有文字說明,我相信大家可以快速上手。△ PDF to DOC 支援將 PDF 轉檔成 WordPad 文件與 Word 文件,而且能調整要轉檔的頁數,我實測之後沒有問題。△ PDF to JPG 支援將 PDF 轉檔成 JPG、PNG、GIF、BMP、TIF、PCX 與 TGA 的圖片格式,能夠調整解析度、圖片旋轉、顏色。△ PDF to Text 支援將 PDF 轉檔成最簡單的文字檔,沒有文字格式的包袱,我個人覺得最實用。△ PDF to HTML 支援將 PDF 轉成網頁格式,直接就能內容 PO 上網路,這也是很方便的功能唷!軟體特色說明:+ Fast, accurate, small and friendly UI.+ Retains original text, images, format and layout in output files.+ Supports converting password-protected PDFs (DOC/RTF/Images).+ Supports converting specific page range (DOC/RTF/Images).+ Works in batch mode.+ Converts all pages of a PDF into ONE HTML/TXT/RTF/DOC file.+ Supports converting the PDFs that have some restrictions.+ Supports Command Line Interface (CLI).安裝版:檔案大小:3.27 MB