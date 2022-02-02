PDF 軟體推薦

需要簡單的 PDF 調整實有推薦的免費軟體嗎？最近小編發現 PDFsam 這款免費 PDF 編輯工具，支援 PDF 合併、分割、擷取、旋轉等，且語言內建繁體中文，相容系統也相當友善，不論 Windows 或 macOS 系統通通能用，不論是想要多個 PDF 合併還是分割 PDF 我覺得這款就相當足夠啦，有需要的朋友趕快收下吧。若你需要編輯 PDF 內容文字，或是需要轉檔 PDF 的話推薦使用 Soda PDF

PDF 軟體推薦

首先到文末點擊載點下載，完成安裝及可以使用，雖然安裝語言沒有繁體中文選項，這也不用擔心，預設語言選英文安裝完畢後，就會依據系統語言改為中文啦。

Mac PDF 合併

安裝完畢後開啟，就可以開始使用 PDFsam 的 7 大功能：

  • PDF 分割
  • PDF 合併
  • PDF 旋轉
  • PDF 交替合併
  • PDF 擷取
  • 依書籤分割 PDF
  • 依檔案大小分割 PDF

PDF 編輯軟體

PDF 合併的部分，可以選擇要合併的 PDF 頁數、奇數頁加入空白頁新增頁腳、標準化頁面大小等功能。

PDF 合併

旋轉 PDF 的部分則可以選擇要旋轉所有頁面還是部分頁面，以及旋轉的角度、檔名等。

PDF 擷取

擷取 PDF 的部分，則是可以擷取指定的頁數，其餘的功能就留給大家自己嘗試啦，基本上都是繁體中文操作上也不會太難，載點放在下面，先去下載起來啦。

https://pdfsam.org/

Windows 免安裝版：
PDFsam Basic 4.2.12.7z（GOOGLE下載）
PDFsam Basic 4.2.12.7z（1DRV下載）
PDFsam Basic 4.2.12.7z（MEDIAFIRE下載）
PDFsam Basic 4.2.12.7z（RAPIDGATOR下載）
PDFsam Basic 4.2.12.7z（MEGA下載）
檔案大小：49.55 MB

Mac 版本：
PDFsam Basic 4.2.12 osx.zip（GOOGLE下載）
PDFsam Basic 4.2.12 osx.zip（1DRV下載）
PDFsam Basic 4.2.12 osx.zip（MEDIAFIRE下載）
PDFsam Basic 4.2.12 osx.zip（RAPIDGATOR下載）
PDFsam Basic 4.2.12 osx.zip（MEGA下載）
檔案大小：53.50 MB

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