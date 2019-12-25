PDF 需要編輯、合併、壓縮、轉檔的時候，有沒有一個強大的工具，可以集所有功能於一身，要用的時候只要打開它就可以了呢？有的！今天就跟大家分享的 PDF24 這個 PDF 線上工具就是如此，是一個免費的線上 PDF 工具，28 合 1 全功能 PDF 工具，PDF 轉檔、PDF 編輯、PDF 加密、PDF 分割、PDF 頁次順序更換、PDF 旋轉、PDF 文件辨識等通通都 OK，只要把這個網頁收下來，要用的時候隨時打開就可以啦！更多 PDF 工具你可以參考：達人精選 9 款 PDF 線上工具比較！上班族學生必備 PDF 神器大全

△ 首先進入 PDF24 首頁，就可以看到所有 PDF 工具，至截稿前共有 28 種功能，有免費、無轉換限制、隨開隨用的特性，而且無須登入及註冊會員就可以使用。

△ 選擇好要編輯的功能後，將你要編輯的 PDF 檔案上傳，小編示範的功能是 PDF 編輯，來測試看看它能夠編輯 PDF 到什麼程度~

△ PDF 編輯的功能，主要就是對於文件新增文字、圖片及圖形，文字的字體、顏色、大小都可以自訂，與其它 PDF 編輯的功能差不多囉 ~

△ 至於 OCR 文件識別的語言，支援繁體中文沒問題，另外支援全世界大部分語言，此外還可選擇輸出類型、頁面旋轉、設定標題、主題等。

△ PDF 轉檔的格式則是支援 PDF 轉 DOCX、HTML、PNG、ODT、JPG、SVG、TEXT 等...

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△ 最後一個測試的功能，也是大家使用 PDF 常用的功能，也就是 PDF 頁面排序，將 PDF 檔案上傳之後，直接可以在網頁上拖移順序，並儲存、下載 PDF。還有另外 20 好幾個功能，就留給大家實際測試啦。另外，PDF24 也有提供免費可商用桌面版 PDF 處理工具給大家，下面一併附給各位啦~

傳送門：PDF24 線上 PDF 處理工具

安裝版：

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