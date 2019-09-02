你是否有良好的記帳習慣呢？今天要來跟大家分享一個 LINE 機器人「七七記帳」，讓我們在花錢、賺錢的當下，打開 LINE 就能馬上記帳，此外還可以串連 Google 表單，所有的支出、收入都能夠被記錄起來，這是其他記帳 App 所沒有的，記帳最怕的就是步驟繁雜，光等待 App 開啟的時間就讓人覺得久，如果你也曾經想要記帳，卻找不到快速又方便的方法，趕快把這款 LINE 機器人加入你的好友名單吧！如果你不想同步 Google 表單，只想存粹記帳，也可以參考 LINE 記帳雞快速記帳，免下載其它 App，20 萬人都在用

△ 七七記帳的 LINE ID 為「@haw6800u」，打開 LINE 新增好友頁面，複製貼上就可以啦。

串連 Google 表單

△ 接著用電腦打開 Google Drive 新增一個 Google 表單（小編實測用手機無法串連），新增表單之後，設定連結共用設定，將權限改為知道連結即可「編輯」。

△ 接著將瀏覽器上方網址列的連結複製起來，記得是網址列的連結，而不是共用連結喔。

△ 請記住這個指令：「建立連結 剛剛複製的網址」，輸入建立連結，後面有個空格，並複製貼上剛剛的網址，傳送給七七記帳機器人。

看到「連結已建立」代表成功串連，這時請輸入「首次連結」，就會看到串連成功的畫面。

△ 串連成功之後，進入剛剛建立的工作表，就可以看到初步已經有記錄時間、用戶、日期、金額已經被列在上面啦～這樣就可以確定已經串連成功。

如何記帳？

△ 七七記帳機器人有兩種記帳模式：正式、簡易兩種。先聽簡易的好了，簡易直接輸入「項目＋金額」就可以了，例如今天收到薪水 22K，直接輸入：薪水 22000，就會自動被記錄。

簡易的雖然看起來簡單，不過也有限制，如果輸入的項目，像是：咖啡、飲料、獎金等，沒有在機器人列表中，它無法判斷是「收入」還是「支出」，這時我們就必須採用正式格式的輸入方式。

正式的記帳公式為「支出/收入＋日期＋項目＋金額」，看公式好像有點厭世，直接看舉例會比較親切一點，以上圖為例，要記錄一杯咖啡的花費時，就可以輸入「支出 1080830 咖啡 40」，這樣就可以被正確記錄啦！

△ 除了紀錄支出與收入之外，記帳最重要的就是查看自己的開支情形，點擊下方的快速選單，「查詢 本日」、「統計 本月」兩個選項可查詢當日、當月的收支情形。當月的收支情形，還能夠以食物、服裝、居家、交通、教育、娛樂、帳務及其它支出八個分類來檢視。

△ 在 LINE 紀錄的收支情形，打開 Google 表單全部都會被同步紀錄。簡而言之，這款七七記帳機器人，簡化了 Excel 表單紀錄的方式，讓習慣看 Excel 表單的使用者，可以更有效率的記帳，讓記帳落實在每一天。

如果你需要更專業的記帳 Excel 表單，可以參考這份 EXCEL 記帳本曾經上過商業週刊，經過不斷努力改良推出了 2019 年度電子式家庭計算簿，有支援 Microsoft Excel 2003 與 2007 兩種版本，有記帳需求的朋友們可以立刻下載來努力看看囉！使用教學可以看「一張 Excel 表，賺飽退休金」。本篇文章經由【聰明記帳-改變生活從現在開始】授權分享，未經同意請勿分流檔案。

https://storage.googleapis.com/linebot77/show.html