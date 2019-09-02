LINE 七七記帳機器人，支援 Google 表單同步功能

2019-09-02 07:31:08 9M87

LINE 七七記帳

你是否有良好的記帳習慣呢？今天要來跟大家分享一個 LINE 機器人「七七記帳」，讓我們在花錢、賺錢的當下，打開 LINE 就能馬上記帳，此外還可以串連 Google 表單，所有的支出、收入都能夠被記錄起來，這是其他記帳 App 所沒有的，記帳最怕的就是步驟繁雜，光等待 App 開啟的時間就讓人覺得久，如果你也曾經想要記帳，卻找不到快速又方便的方法，趕快把這款 LINE 機器人加入你的好友名單吧！如果你不想同步 Google 表單，只想存粹記帳，也可以參考 LINE 記帳雞快速記帳，免下載其它 App，20 萬人都在用

LINE 七七記帳

△ 七七記帳的 LINE ID 為「@haw6800u」，打開 LINE 新增好友頁面，複製貼上就可以啦。

串連 Google 表單

七七記帳

△ 接著用電腦打開 Google Drive 新增一個 Google 表單（小編實測用手機無法串連），新增表單之後，設定連結共用設定，將權限改為知道連結即可「編輯」。

LINE 七七記帳

△ 接著將瀏覽器上方網址列的連結複製起來，記得是網址列的連結，而不是共用連結喔。

記帳軟體

△ 請記住這個指令：「建立連結 剛剛複製的網址」，輸入建立連結，後面有個空格，並複製貼上剛剛的網址，傳送給七七記帳機器人。

看到「連結已建立」代表成功串連，這時請輸入「首次連結」，就會看到串連成功的畫面。

記帳工具推薦

△ 串連成功之後，進入剛剛建立的工作表，就可以看到初步已經有記錄時間、用戶、日期、金額已經被列在上面啦～這樣就可以確定已經串連成功。

如何記帳？

記帳 APP 推薦

△ 七七記帳機器人有兩種記帳模式：正式、簡易兩種。先聽簡易的好了，簡易直接輸入「項目＋金額」就可以了，例如今天收到薪水 22K，直接輸入：薪水 22000，就會自動被記錄。

簡易的雖然看起來簡單，不過也有限制，如果輸入的項目，像是：咖啡、飲料、獎金等，沒有在機器人列表中，它無法判斷是「收入」還是「支出」，這時我們就必須採用正式格式的輸入方式。

正式的記帳公式為「支出/收入＋日期＋項目＋金額」，看公式好像有點厭世，直接看舉例會比較親切一點，以上圖為例，要記錄一杯咖啡的花費時，就可以輸入「支出 1080830 咖啡 40」，這樣就可以被正確記錄啦！

記帳 Excel

△ 除了紀錄支出與收入之外，記帳最重要的就是查看自己的開支情形，點擊下方的快速選單，「查詢 本日」、「統計 本月」兩個選項可查詢當日、當月的收支情形。當月的收支情形，還能夠以食物、服裝、居家、交通、教育、娛樂、帳務及其它支出八個分類來檢視。

記帳機器人

△ 在 LINE 紀錄的收支情形，打開 Google 表單全部都會被同步紀錄。簡而言之，這款七七記帳機器人，簡化了 Excel 表單紀錄的方式，讓習慣看 Excel 表單的使用者，可以更有效率的記帳，讓記帳落實在每一天。

記帳機器人

如果你需要更專業的記帳 Excel 表單，可以參考這份 EXCEL 記帳本曾經上過商業週刊，經過不斷努力改良推出了 2019 年度電子式家庭計算簿，有支援 Microsoft Excel 2003 與 2007 兩種版本，有記帳需求的朋友們可以立刻下載來努力看看囉！使用教學可以看「一張 Excel 表，賺飽退休金」。本篇文章經由【聰明記帳-改變生活從現在開始】授權分享，未經同意請勿分流檔案。

https://storage.googleapis.com/linebot77/show.html

LINE 七七記帳機器人，支援 Google 表單同步功能 相關文章

訪客留言

LINE 七七記帳機器人，支援 Google 表單同步功能 參考資料

七七日忌って何？四十九日法要との関係など基本をお教えします！
an object that implements Countable in /home/smaho/osoushiki-blog.com/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284 ... 葬儀のマナー「記帳」を徹底解明！記帳 の不安をなくしましょう！ お葬式の花輪や供花とは？花の種類や相場、マナーなど解説 ...
Glide 免費快速Google 試算表轉App：通訊錄、記帳、單字卡 - 電腦玩物
今天要介紹的這個「 Glide 」，是一個免費、好上手的線上工具，就可以把已經擁有 ... 這有一點類似我之前介紹過的：「Google 表單3 分鐘製作手機App ，免費免 ... 既然把Google 試算表做成App ，那麼當然是要在手機上更方便使用。 ... 這樣的App 形式也滿適合用來製作單字卡，說不定還可以搭配「Google 試算表自製全&nbsp;...
‎「CWMoney 理財筆記」をApp Storeで
[繳費中心]一站繳費超方便 ，綁定代繳再也不忘繳帳單～ 掃描發票QR Code自動帶入消費記錄，還可自動對獎不用對到眼花 ... A3. 建議使用CWCloud雲端備份/還原工具，一鍵上傳/下載完整紀錄喔，記帳從此不空窗～ ＃使用上有任何問題，煩請發信至 service@ ... ...
這樣製作Google 表單才省時間： formRecycler 回收問題利用 - 電腦玩物
Google 表單」，大多數朋友都知道是可以設計問卷、報名表的工具。 ... 除了複製整份表單副本外，也一定有「只是單獨想複製某個問題」的需求。 ... 用Google 表單設計九宮格晨間日記教學：問卷自動轉特殊文件 ... 表單上傳檔案開放了」、「Google 表單測驗卷製作教學，幫老師自動改考卷評分」、「Excel 記帳雲端進化！
七七記帳- 免下載APP，用LINE就能快速記帳！ 最好用的 ... - Facebook
免下載APP，用LINE就能快速記帳！ 最好用的LINE記帳機器人「七七記帳」登場！ 輸入「晚餐80」就能夠簡單記下晚餐花費。 快加入好友體驗吧！
LINE 記帳Archives - 電腦王阿達
七七記帳機器人用LINE 就能記帳，資料還能儲存在個人的Google 試算表. Rocky. 2019/08/28. 標籤: Line,Line 機器人,LINE 記帳,七七記帳,記帳App,記帳工具,記帳&nbsp;...
Google 表單測驗卷製作教學，幫老師自動改考卷評分
「 Google 表單」是一個免費又有 強大應用的線上工具，首先你可以掌握他的基本技巧來設計各種線上問卷調查 ... 之前我在電腦玩物分享過：「不需買印表機也免隨身碟， 7-11 全家雲端列印超方便 ...
Google 表單 - 免費建立和分析問卷調查。
輕鬆製作精美表單 您可以使用自己的相片或標誌，由 Google 表單為您搭配適合的主題色彩，打造您專屬的表單，或是從我們提供的多款主題中選擇，建立風格獨具的表 ...
LINE | Dcard
LINE記帳機器人--七七記帳 七七記帳官方網站：七七記帳粉絲專頁：-----，最近，我研究所的學長寫了一個LineBot的記帳程式，原本他只是要寫來給朋友圈用的，可是我用了之後發現這不推薦給大家實在是太可惜了XD 2132 回應 70 收藏 女孩 匿名 ... ...
用Line取代google表單- YouTube
但是google表單的畫面長得千篇一律，而且比較沒有人味，如果透過Line的對話，讓填資料者覺得好像有個人在網路的那一端回應自己 ... 許多人收集訂單資訊或是收集問卷資料，都會使用google表單來做，google表單很方便讓我們能&nbsp;...