LightSplit

跟朋友出遊，常常會有「先墊錢」的問題，從交通、小吃到住宿都有可能因為分工產生賒帳、欠款，有網友詢問是否有好用的「分帳工具」，最近小編發現 LightSplit 團體記帳服務，完全免費下載任何 App，透過 LINE 就能夠輕鬆分帳，誰欠誰多少錢通通一清二楚，完全不會有忘記款項的問題，還能夠直接邀請 LINE 好友，不像一般的分帳 App 須透過 Email，還要另外下載 App，如果你也有分帳、拆帳需求的話，請跟著小編繼續看下去～

LightSplit

首先加入 Lightsplit 官方 LINE 帳號，Lightsplit 由秒速記帳團隊所開發，可以點擊文末的連結加入或自行輸入 ID「@lightsplit」加入好友。加入好友之後點擊「建立群組」來開始一個新的記帳。

分帳App

輸入群組名稱、主要貨幣、群組權限及公告欄。主要貨幣支援世界上各國的主要貨幣，像是日元、美元、歐元、加幣、澳幣、人民幣等。建立完成後按下「複製連結」並傳送給朋友即可邀請朋友加入。

線上分帳

接著就可以開始記錄囉，輸入品項、金額、誰付錢、分給誰及註記，如果有發票或收據也可以上傳圖片以圖為證，最後就可以看到所有的付費明細。

旅行記帳App

點擊結餘就可以看到誰欠誰多少錢囉，如果有收到款項可以點擊「完成付款」。目前這款服務僅限於「紀錄」，還沒有串接金流收付服務，如果可以串接 LINE Pay 等電子錢包就無敵了！不過倒是可以在收款方式上，加上自己的收款資訊，比如說銀行帳號、街口帳號、Richart 帳號等，下面是連結，想要試試看的朋友趕快加入好友就可以囉。

傳送門：Lightsplit 官方帳號

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