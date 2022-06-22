說到免費開源的 Office，WPS Office 肯定是大家會想到的前幾名之一，不過你知道嗎？連 WPS Office 都有 Premium 版了！WPS Office Premium 最多能夠 9 個設備同時異地編輯，像是手機、桌機可以在任何時間、任何地點處理同一份文件，當然跟同事和其他使用者共享文件也沒有問題。最近 WPS Office Premium for Windows 正推出限時免費活動，原價 29.99 美元，推薦有 Office 需求的朋友，趕快把握機會收下啦！限時＋限量（2000 份）先搶先贏喔。

限時免費活動頁面：https://ovs-activity.wps.com/free-premium/?activity_flag=a_fp_ofp_win&page_flag=p_fp_ofp_dwfp_win&lang=en-us

首先點擊限時免費活動連結，進入活動頁面後，點擊 Get Now 取得，可以看到幾個 Premium 版的福利，像是 PDF 編輯、PDF 轉檔、OCR、無廣告等好處。

接著登入帳號，可以透過 Google、FB 及 LINE 來快速登入。

登入後選擇國家，然後按下 Sign up and Link，基本上到這一步驟，就啟用完成啦。

接著到文章後方下載 WPS Office Premium for Windows 並完成安裝。

安裝完畢之後，用剛剛登入的帳號再登入 WPS Office Premium for Windows 一次。

登入完畢之後，就可以看到 Premium 資格已經有 90 天的使用時間啦，啟用後就可以享有 Premium 各種進階版功能囉，各位趕快先點擊下方連結下載起來，再前往活動頁面領取 90 天的 Premium 序號吧。

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WPS Office Premium for Windows