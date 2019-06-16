CPU-Z 1.89 檢測 CPU資訊的小小工具

2019-06-16 08:19:36 哇哇

CPU-Z 是一個專門檢查 CPU 的程式，它可以顯示 CPU 的名字、製造商、速度等資料外，還可以偵測是否超頻，非常好用。對於想多了解一點自己電腦 CPU 的使用者，或者是想知道電腦有沒有超頻的人，都可以用 CPU-Z 測試一下看看 CPU 的狀況如何。若是專家級的玩家，CPU-Z 也提供非常詳細的資料供玩家參考。

CPU-Z 支援的 CPU 種類很多，幾乎包括絕大部份 Intel 和 AMD 的 CPU，像是 i486、Pentium、Pentium MMX、Pentium Pro、Pentium II、Celeron、Pentium III、Pentium IV、Am5x86、K5、K6、K6-2、K6-III、K6-2+、K6-III+、Athlon、Duron。

CPU-Z 提供的 CPU 資訊包括：

   * CPU 的名稱和製造商
   * Core stepping 和 Process
   * 包裝方式
   * 內、外頻和倍頻
   * 超頻偵測（部分）
   * 可偵測是否支援 MPS、處理器序號、MMX、SSE、SSE2、3DNow 等
   * L1 和 L2 快取資訊，包括位置、大小、速度等

有了 CPU-Z 讓電腦的 CPU 無所遁形。

http://www.cpuid.com/cpuz.php

免安裝版：
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