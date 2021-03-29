HARDiNFO 8 PRO 電腦硬體資訊查詢

大家對於自己手中電腦的硬體資訊知道多少呢？電腦要汰換配備時，有確認硬體規格是什麼嗎？HARDiNFO 可以很方便讓你知道電腦的軟硬體資訊，包含常見的主機板、CPU、記憶體、硬碟、作業系統、螢幕、網路與印表機等等，幾乎所有想要知道的硬體資訊都可以被獲得，這樣實用的硬體資訊工具，大家可以趁限時免費收下囉！

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△ 進入活動頁面後填寫基本資訊 Submit 送出。

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△ 去信箱收信後點選 get serial number 的連結即可取得序號。

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△ 開啟連結後就可以得到 HARDiNFO 8 PRO 的活動序號，安裝版可以直接在文末下載。

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△ 此軟體必須安裝，安裝時輸入剛剛所取得的序號，之後就可以繼續完成安裝。

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△ 軟體開啟後就可以取得電腦的各種軟硬體資訊，希望對家有幫助囉！

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