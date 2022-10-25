NetworkTrafficView 網路連線追蹤工具

要如何檢查網路連線是否異常？NetworkTrafficView 可以幫你檢查所有網路連線，馬上追蹤出異常的連線。基本上大家可能很難察覺網路的異常，不過我會建議這類工具可以偶爾開啟，查看所有程式的連線狀態，避免有未知的程式連線上網。記得以前還在當網管時，資安工具會通知有哪台主機有異常連線，我們就得透過這類工具來查看所有電腦連線，抓出異常連線的的元兇，就是這麼簡單。

開啟工具後，可以查看乙太網路類型、通訊協定、來源 IP、目的 IP、來源連接埠、目的連接埠、服務名稱、封包數量、總計封包大小、總計資料大小、資料速度、最大資料速度、平均封包大小、最大封包大小、持續時間與 TTL 等等，可以利用各種資訊來觀察網路線狀態。

https://www.nirsoft.net/utils/network_traffic_view.html

免安裝版：
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