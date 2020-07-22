「藍鯨遊戲」移入台灣 ? 警方推出破解懶人包

藍鯨遊戲是相當具有風險性的網路活動，已經受到警方與許多家長的關切，因此也有了【破解藍鯨遊戲懶人包】。別小看這個小小的任務遊戲，一開始可能只是要求跟父母撒謊，再來還有看恐怖片等等，接著還有自我傷害，最終的任務就是結束自己的生命，如果無法達成任務，就會被威脅公開個資及私密照片。三個不要讓小孩遠離這些風險。

破解藍鯨遊戲懶人包

  1. 不接受不明群組邀約
  2. 不上傳個人私密照片
  3. 不透露個人資料

藍鯨遊戲由來

藍鯨遊戲是 2013 年源自俄羅斯的一種活動，藉由網路邀約，要求心智不成熟的青少年提供裸照、身分證件等隱私資訊後，開始進行遊玩，透過洗腦的方式，要求參與者每天逐步完成一系列任務挑戰：從對父母撒謊、看恐怖片逐步升級到自我傷害，最終任務是輕生，一旦中途退出或洩漏遊戲內容，就會被威脅要公開個資及私密照片。

藍鯨遊戲總共有 50 項任務難度，包括要在胳膊上切出 3 道淺口、在手上用刀刻出一頭鯨魚、自己說出自己的死亡日期及不跟任何人說話，此後每一天都早上 4：20 起床，看恐怖電影，聽恐怖音樂，進行自殘並和鯨魚說話等。
玩家必須每天跟群組報告任務進度，提供照片證明，因為有把柄在手，很多受害的年輕人不敢報案，這讓警察破案更加困難重重。

花蓮縣議員魏嘉彥日前也接獲家長陳情，指出誘導青少年自殘的的駭人遊戲「藍鯨遊戲」疑似入侵校園，讓不少家長擔憂，對此臉書粉專「南市警公關室」特別推出「破解藍鯨遊戲懶人包」，提醒家長小心孩子的狀況，避免成為藍鯨遊戲的受害者，魏嘉彥還指出，有家長昨天晚上也緊急反映，自己小孩班上有不少學生被拉進疑似「藍鯨遊戲」群組，也被不知名人士主動加好友，有學生出於好奇，就會加入此群組，真的是十分恐怖。

「藍鯨遊戲」移入台灣 ? 警方推出破解懶人包

△ 南市警公關室推出「破解藍鯨遊戲懶人包」。（翻攝臉書粉專「南市警公關室」）

台南市警方強調有「三不要」來破解藍鯨遊戲，包括不接受不明群組邀約、不上傳個人私密照片、不透露個人資料，來阻絕各種洗腦指示，還要大家「出門看虎鯨，不要玩藍鯨」，避免做出傷害自己的行為，藍鯨遊戲目前在不少國家流傳，各國已有不少青少年因為藍鯨遊戲而受害，包括英國、阿根廷、墨西哥等國家都曾發布警告，希望青少年不要落入藍鯨遊戲的陷阱。

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