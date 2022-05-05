IG 限動新功能！製作漂亮生日祝賀卡片就是這麼簡單！

你發現今天是你朋友生日，想透過 Instagram 限時動態發表祝賀嗎？那麼可以試試 IG 限動新出的「生日賀卡」功能喔！IG「生日賀卡」是一個操作簡單排版又方便的新功能，除了可讓你更換各種超美的漸層背景外，還能藉由輸入對方的 IG 帳號，把你和對方的 IG 大頭貼顯示在限時動態上，最後再添加一些有關生日的貼圖、文字或 GIF 裝飾就大功告成，不用在自己花腦筋想排版囉！更多 IG 新功能，請參考這篇：IG 推出動態牆新功能，讓你查看特定對象貼文更快速！

IG 限動「生日賀卡」功能使用說明

IG 限動新功能！製作漂亮生日祝賀卡片就是這麼簡單！

想製作漂亮的生日賀卡，請先開啟 Instagram App，點擊你的大頭照建立「限時動態」＞「Aa」。

IG 限動新功能！製作漂亮生日祝賀卡片就是這麼簡單！

接著我們在下方的功能列找到「賀卡」功能，點選右下角的「漸層」按鈕可以變換各種漸層背景效果。

IG 限動新功能！製作漂亮生日祝賀卡片就是這麼簡單！

接著我們要在中間的欄位上輸入對方的 IG 帳號，這樣賀卡就會產生你和對方的 IG 大頭貼照片在畫面中。

IG 限動新功能！製作漂亮生日祝賀卡片就是這麼簡單！

最後，我們可以添加一些有關生日的貼圖、祝福語或 GIF 裝飾就大功告成了囉！下次發現有朋友生日時，便可使用這個方便的 IG 賀卡功能來祝賀啦！

Instagram App：App Store
Instagram App：Google Play

IG 限動新功能！製作漂亮生日賀卡就是這麼簡單！ 相關文章

訪客留言

IG 限動新功能！製作漂亮生日賀卡就是這麼簡單！ 參考資料

ipost.post.gov.tw 中華郵政-網路郵局 - Post
線上開戶 申請網路郵局 數位支局服務 VISA線上續卡
sid.nubimaru.com › entry › TCDraftPost-23 sid&#39;s why and how :: 로봇이래
2008/2/28 · 당신은 너무 흔하고 뻔한 것에 쉽게 싫증내는 비주류 지향입니다. 매일 똑같은 광경이 펼쳐지는 멜로 드라마, 매일 똑같이 성형한 연예인들이 나오는 TV 광고, 매일 똑같은 멜로디와 창법의 발라드 노래, 당신에겐 모두 짜증나는 것들입니다.
po3c.com › refer › e10263 2022 有推薦的音樂素材網嗎？Sampld 免費音樂素材庫！ ...
#參考資訊：TCDraftPost-104 相關文章 2008奧運。狂賀！中華隊陳葦綾舉重奪銅牌 2008-08-10 8.31。【厚道飲食店】 2008-09-12 又又新版黑白黑白貓 2008-08-05 2009.2.21~23。台南曬太陽之旅→【水鳥公園+四草夕陽 ...
easylife.tw › 1344 TCDraftPost 4 | 綠色工廠
2008/6/8 · 建立完成之後可以發現有很多警告訊息，那是因為 DNS 記錄還沒有設定的關係，首先要處的就是要設定網域設定。. 同頁面的下方就有提供需要設定的訊息，既然是郵件代管的服務，那麼當然是要設定 DNS 的 MX 記錄，這時就請大家在自己的 DNS 內增加一比 MX 設定 ...
faye.tw › 439 12.11。【饒河夜市】Part. 1 → 逛夜市吃吃篇 ::: 羊吠吠
關於吠吠. 黑吃白吃黑白吃. 台式料理. 12.11。. 【饒河夜市】Part. 1 → 逛夜市吃吃篇. 2008 Dec 13. 分享. 佳佳說，食尚玩家有介紹饒河夜市的美食，看起來很厲害的樣子，而且每次部落格介紹吃的都是餐廳，應該要去夜市尋寶才對。. 所以，去食尚玩家的網站做功課 ...
www.huffpost.com › entry › williams-tc-energy-pipeline Gas Giants Have Been Ghostwriting Letters Of
1 天前 · Environment Reporter, HuffPost. May. 2, 2022, 05:45 AM EDT. “Please tidy this letter up and print on Mayor letterhead”: Williams Companies Inc. and TC Energy Corporation provided ghostwritten letters to local elected leaders to boost political su
capandtrade.substack.com Cap &amp; Trade | TC | Substack
NFL Salary Cap, Contracts, and League News. Click to read Cap &amp; Trade, by TC, a Substack publication with hundreds of readers. What&#39;s Next For The Houston Texans Listen now (85 min) | We put a bow on the Deshaun Watson saga, and discuss what is ne
lefttoe.net › entry › TCDraftPost-11 몸이 아프고 마음이 아프면...
2004/11/3 · 정말 산다는게 힘들다. 몸이 아프고 마음이 아프면 더 그런 생각이 들어버리니까. 몸이 아픈건 악으로 깡으로 견뎌내겠지만 마음이 아픈건 악으로도 깡으로도 버텨내기가 힘들다. 내 지금 심정으로는... 그냥 깊은.. 정말 산다는게 힘들다. 몸이 아프고 마음이 아프면 더 그런 생각이 들어버리니까.
www.customs.gov.hk › tc › cargo_clearance 香港海關 - 進出口報關
2010/5/24 · 進出口報關. 除 豁免物品 外，任何人均須在輸入或輸出物品後14日內呈交準確及完整的進／出口報關單。. 遞交報關表格. 進口及出口報關費. 查詢. 常見問題.
lefttoe.net › entry › TCDraftPost-6 벌써 한달여 지났는데...
2003/1/20 · 지훈이 그 녀석 생각하는 사람들을 보면 또 마음이 무겁구 우울해 진다. 잠깐 나눈 인연도 이렇게 서운하고 슬픈데.. 그 녀석과 늘 같이 한 사람들의 마음속은 꿈을 꾸는거 같겠지...