你發現今天是你朋友生日，想透過 Instagram 限時動態發表祝賀嗎？那麼可以試試 IG 限動新出的「生日賀卡」功能喔！IG「生日賀卡」是一個操作簡單排版又方便的新功能，除了可讓你更換各種超美的漸層背景外，還能藉由輸入對方的 IG 帳號，把你和對方的 IG 大頭貼顯示在限時動態上，最後再添加一些有關生日的貼圖、文字或 GIF 裝飾就大功告成，不用在自己花腦筋想排版囉！更多 IG 新功能，請參考這篇：IG 推出動態牆新功能，讓你查看特定對象貼文更快速！

IG 限動「生日賀卡」功能使用說明

想製作漂亮的生日賀卡，請先開啟 Instagram App，點擊你的大頭照建立「限時動態」＞「Aa」。

接著我們在下方的功能列找到「賀卡」功能，點選右下角的「漸層」按鈕可以變換各種漸層背景效果。

接著我們要在中間的欄位上輸入對方的 IG 帳號，這樣賀卡就會產生你和對方的 IG 大頭貼照片在畫面中。

最後，我們可以添加一些有關生日的貼圖、祝福語或 GIF 裝飾就大功告成了囉！下次發現有朋友生日時，便可使用這個方便的 IG 賀卡功能來祝賀啦！

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