Mac 最好用圖片去背的工具，你覺得是哪一款？最近小編發現一款去背神器中的神器 ClipDrop，iPhone 與 Mac 能夠同時使用，雖然不是免費的，不過能夠免費試用 10 張，能夠一鍵智慧去除照片背景、甚至能夠用 iPhone 直接提取現實生活中的物品，並完成去背後無縫丟到 Mac 上面，有需要的朋友可以來體驗看看這種前所未有的去背方式。

之前常常在臉書上看到 ClipDrop 的廣告，看起來非常超現實，不過最近開發完成已經可以使用囉。

若你不需要如此炫砲的去背，只是單純要去除電腦中的圖片背景，也是沒問題的，載點幫大家準備在最下方，過去點擊下載後並安裝。

接著註冊一組帳號，也可以透過 Apple ID、Google 或 Facebook 帳號快速一鍵登入。

登入完成後就可以在頂端工具列看到 ClipDrop 選單，選擇後點擊「Clip」。

就像截圖一樣，將要去背的圖片圈選出來。

過沒幾秒鐘後，就可以看到照片已經被完整去除背景啦，免費帳戶共有 10 張額度能夠去背。

去背完成之後，直接將照片從 ClipDrop 拖曳出來就可以直接使用啦。

去背完的照片可以直接用於簡報中，是不是非常方便呢？這是小編看過最強、最直接的去背方法，想要試試看的朋友趕快點擊下方載點來試試吧。

https://clipdrop.co/

下載：

ClipDrop.dmg ( Mac 下載 )

ClipDrop ( iPhone - App Store 下載 )