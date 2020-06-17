你心目中最強的去背工具是哪一款？或者你有製做 YouTube 封面縮圖的需求？今天小編要來跟大家分享，目前我個人覺得心目中最強大的去背 App，不過有兩個前提必須跟大家說：免費版有浮水印、目前只有 iOS 系統有，Photoroom 去背 App 除了可以一鍵去背外，最強的是它還內建了豐富的模板，也就是它替你想好了去背的下一步，不管你要製做個人大頭照、線上商品、拼貼合成圖、證件照甚至是 YouTube 封面縮圖，同樣可運用內鍵的模板一鍵完成！你也可以參考：remove.bg 免費線上去背 AI 精準演算 5 秒鐘去背完成

目前可在 App Store 免費下載，下載之後就可以開始使用囉，點擊 + 號匯入要去背的照片。

照片匯入之後，會有幾秒鐘的去背時間，就等一下吧，不過再怎麼等也絕對比你自己去背還要快速就是囉。

Photoroom 會自動將去背好的照片，自動套用到 App 內所有模板當中，使用者可以全部一次看完所有的效果，這功能實在是太強大啦！不論是個人大頭貼照、電商商品照、拼貼、人像、證件照、情人節、嘉年華、效果等通通都有，最令我驚訝的是竟然還有 YouTube 封面縮圖，那我們就拿這個模板來實測看看囉。

其實不用修改就是一張很 YouTube 的縮圖，基本上只要再把文字修改成自己的主題很快就完成了。Photoroom 模板中所有的元素，通通都能夠編輯，且功能相當強大，包含字體、字型、顏色、圖層陰影、背景，最變態的是竟然還能夠為圖層加上動畫效果！

要輸出的話也不是不行，不過就是會有左下方的浮水印，若你真的也覺得這款 App 可以替你省下取多時間，上面小編放了價格給大家參考 ~

上面放了 Before & After 給大家對比一下，如果要自己硬幹的話，可能要花個好幾小時，不過用 Photoroom 一鍵就能夠替我們完成去背，以及去背後的編輯工作，如此強大的去背 App 大家有需要的話，就趕快收下吧！



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Photoroom ( App Store 下載 )