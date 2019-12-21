聖誕節快到了，最近有想要特別印出來的照片嗎？雖然已經很少人會印出實體照片了，一來是手機普及打開可隨看，二來是不想特別花錢，今天要來跟大家分享一個好消息，就是美圖秀秀與 7-11 合作，用美圖秀秀 APP 修圖可以免費列印照片，一直到 12/25 止每天早上 11 點起開放 2500 張開放給大家列印，如果你有什麼特別想要列印的照片，或是具有紀念價值的照片，可以趁著這波活動撿到小確幸，立馬列印起來吧！你也可以參考：美圖秀秀網頁版，使用電腦就不知道該如何美顏照騙了嗎？

△ 聽說每個女生手機裡面，一定都會有的 App 就是美圖秀秀，如果你還沒有的話趕快下載起來囉，文章最後面有載點，iOS 及 Android 都能夠免費下載。趁著這次的活動，來跟大家分享美圖秀秀新推出的「一鍵人像去背」這個超級好用的功能 ~ 開啟美圖秀秀找到「美化圖片」。

△ 這時就可以找到下方的「去背」，完全不用自己手動塗抹，APP 就會自動偵測到人像，並且在幾秒鐘內完成去背！點擊下方的主題，可以快速切換背景，像是目前最應景的聖誕節主題，透過美圖秀秀就能夠快速製作～

△ 還可以製作各種風格化的圖像，除了主題之外，也可以替去背完成的人像，加濾鏡、背景、描邊等，完成修圖後點擊勾勾儲存。

△ 儲存後下方有個 ibon 的按鈕，點擊後按下確認上傳即可將照片上傳到 ibon。

△ 最後把這個畫面儲存到手機中，直接拿去 7-11 就可以列印囉！不過，最上方的價錢大家可以注意一下，出現 0 元代表你在每天的 2500 名免費名額內，如果上方顯示非 0 元，就代表你得自己付錢～如果你錯過了名額，就隔天早上 11 點再重新上傳一次吧！( 每支手機於活動期間，每日免費張數上限為3張 )

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美圖秀秀（Google Play 下載）

美圖秀秀（App Store 下載）