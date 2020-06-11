超級瑪利線上玩

你是瑪利歐迷嗎？想回味早期任天堂所推出的 Super Mario 64 嗎？因為當時多以 2D 遊戲居多，有 3D 畫面的遊戲可以說是相當新鮮，而超級瑪利歐 64 就是當時非常令人驚艷的遊戲，而你知道嗎？現在竟然可以直接用 Chrome 擴充程式玩超級瑪利歐 64，只需要瀏覽器即可回味經典之作，喜歡瑪利歐的朋友們，趕快來下載這個模擬器來回味一下舊時代的瑪利歐吧！你也可以參考：DOS 經典遊戲免下載，打開網頁就能玩大富翁、明星志願超懷舊！

超級瑪利線上玩

進入 Chrome 擴充程式商店中，就可以將超級瑪利歐 64 新增到 Chrome 當中啦。當時超級瑪利歐 64 在任天堂的 N64 平台中推出，因此這款擴充程式為 N64 模擬器，不過並非由任天堂官方推出，而是喜愛瑪利歐的網友所開發的，安全性經測試並沒有問題，大家可以安心使用。

超級瑪利歐 64

新增完畢後點擊 Chrome 瀏覽器中的瑪利歐圖示就可以開始玩囉。

Super Mario 64

超級瑪利歐 64

點開後會另開起一個視窗，可以用滑鼠、鍵盤操作。

Chrome 超級瑪利歐

支援用遊戲手把來操作，左下方有控制器對應按鈕可以設定，另外也能夠儲存遊戲進度、調整遊戲音量、進入全螢幕等。

N64 模擬器

超級瑪利歐 64 模擬器

如果你有玩現在的超級瑪利歐奧德賽，其實 Super Mario 64 的遊戲模式差不多，就是在不同關卡中蒐集星星，然後打倒庫巴 ~~ 而 Super Mario 64 一共有 120 顆星星，大家趕快去體驗一下超級瑪利歐 64 當時所帶來的魅力吧。

傳送門：超級瑪利歐 64 ( Chrome 擴充商店 )

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訪客留言

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真是太感謝大家幫忙了xD 但我還是想問有那種控制是ctrl加速的嗎 因為模擬器板的感覺有點難控制XD我記得以前是ctrl和space等等控制的 真是太感謝大家的幫忙了!!!! ※ 編輯: LSgay5566 來自: 140.116.112.173 (10/20 22:25)
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2006/1/9 · 請問N64ㄉ超級馬力歐 用3D玩ㄉ那一款 有辦法提供下載點 在電腦用模擬器玩ㄇ 如果有請告訴我 首頁 信箱 新聞 股市 氣象 運動 Yahoo TV 娛樂 App下載 購物中心 商城 拍賣 更多 發問 登入 信箱 所有分類 健康 商業與財經 娛樂與音樂 家居與園藝 ...
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