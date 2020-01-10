Starbucks買一送一

很久沒有喝星巴克了嗎？那機會來囉～星巴克從 1/9~1/10 推出「星光好友分享日」活動，活動當日 16:00 開始到 20:00，只要購買星巴克飲料，就可以享有買一送一優惠，投票日的前一晚、周五的晚上，揪朋友一起到星巴克 Chill 一下吧~

星光好友分享日活動：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1481

注意事項：

活動日期：2020/1/9 & 2020/1/10 16:00~20:00

活動當日16:00~20:00購買兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。

1.　每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2.　折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3.　優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。惟顧客可將好友分享優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推）。

4.　不參與活動優惠之門市包含機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、高速公路休息站區門市(中壢休息站、西湖休息站、泰安北、泰安南、南投休息站、西螺、台南東山、仁德南、仁德北)、風景區型門市(淡水雲門、漁人碼頭、洄瀾、清境、日月潭、海生館、墾丁福華)、其他門市(龍門、大英、典藏101、101 35F、漢中、板橋車站、台北時代)、車道服務及新開幕一個月內門市(麗寶鐘塔、善化陽光、鳳山建國、花蓮和平、基隆南站)等。

5.　本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

星光好友分享日活動：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1481

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