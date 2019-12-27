星巴克手機支架如何兌換

喜歡熊大、莎莉的朋友看過來～星巴克與 LINE Pay 合作，推出「2020 新年 LINE Pay 集點贈」數位體驗活動，即日起到 2020/1/22 止，到星巴克消費大杯以上飲料，用 LINE Pay 結帳即可集 1 點，集滿 9 點可兌換 「熊大或莎莉手機支架」( 隨機贈送 )，除此之外用 LINE Pay 也享有額外的 LINE POINTS 點數回饋 ~ 有折扣又有禮物，去星巴克用 LINE Pay 結帳就對啦！星巴克 12 月買一送一日日抽看這邊：你今天抽了嗎？星巴克 12 月連續 31 天買一送一

星巴克「2020 新年 LINE Pay 集點贈」數位體驗活動：
https://event.12cm.com.tw/starbucks/#

如何進行數位集點？

星巴克 LINE Pay 集點

進入數位體驗活動並登入帳號後，點擊「2020 新年 LINE Pay 集點贈」。

熊大或莎莉手機支架

看到上方畫面後，按下下方的「開始集點」。

星巴克熊大或莎莉手機支架

將上方畫面提供給店員，就可進行數位蓋章集點，集滿九點就可以兌換啦！記得兌換期限是 2020/1/22 以前喔！

注意事項：

活動期間以 LINE Pay 原價支付任一大杯(含)以上飲料即獲得 1 點，集滿 9 點可兌換熊大或莎莉手機支架乙個(隨機贈送)，數量有限，送完為止。

集點路徑：請進入 APP 首頁下方選項【連結】→【數位體驗】，開啟活動頁面

1.　活動集點方式：透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP或星巴克咖啡同好會(Facebook)頁面進入集點畫面。
2.　活動贈品不含手機本身，款式隨機贈送，數量有限送完為止。
3.　至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。若因消費者手機網路連線問題或其他個人因素，導致無法兌換優惠，本公司恕不負責。
4.　消費者請留意使用帳號，若因個人操作遺忘登入相關資訊，以致無法兌換優惠，恕不補發。
5.　優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效
6.　集點與兌換不適用於外送外賣、預訂服務、車道服務、機場管制區內門市及不支援LINE Pay門市。台積電系列門市不提供兌換服務。
7.　折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。本公司保留活動調整與說明之權利，活動詳細說明與注意事項，以星巴克網站公告為準。

※無法使用LINE Pay付款的星巴克門市：漢神本館B1、漢神巨蛋、漢神巨蛋B1、土城日月光、桃園台茂、新竹巨城、佛陀館、台中三越11、大有三越、永福、三越一、新光、新光左營、三越中山、台積電、台積電15、台積電p3、台積電p4、園區、台積電12p7、研新、台積電18、南港高鐵。
※可以使用LINE Pay但無法參與本活動的星巴克門市：汐科。

用 LINE Pay 結帳可以獲得幾 ％ LINE POINTS 回饋？

​????提醒：

- 參加活動前請務必先確認是否已同意行銷資訊提供政策(進入LINE Pay，依序點選「設定」＞「服務條款」＞「行銷資訊提供政策」，頁面上方可查看是否已同意，有打勾代表同意)，如未同意將無法獲得LINE POINTS點數。

- 透過LINE Pay支付星巴克隨行卡儲值金額，該筆交易無法使用LINE POINTS點數折抵，亦無法參加LINE POINTS點數回饋活動。

????優惠一：使用已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡付款，筆筆消費享LINE POINTS 3%點數回饋

- 活動期間：2019/12/26(四) - 2020/1/22(三)

- 活動期間每LINE Pay帳號最高限得200點

- 回饋點數將於付款成功24小時後陸續發放

????優惠二：使用一卡通帳戶付款，筆筆消費享LINE POINTS 5%點數回饋

- 活動期間：2019/12/26(四) - 2020/1/22(三)

- 活動期間每LINE Pay帳號最高限得200點

- 回饋點數將於付款成功24小時後陸續發放

????優惠三：使用已綁定的中國信託LINE Pay卡付款，筆筆再享LINE POINTS 10%點數回饋，另有限時滿額加碼活動

- 活動期間：2020/1/1(三) - 2020/1/22(三)

- LINE POINTS 10%點數回饋=中國信託活動加碼9%點數回饋+原中國信託LINE Pay卡一般消費1%點數回饋

- 中國信託活動加碼9%點數回饋：回饋時間為付款成功24小時後陸續發放，活動期間每LINE Pay帳號最高限得150點

- 總回饋上限85萬點，贈完為止，額滿訊息將透過LINE Pay官方帳號通知，請務必加入LINE Pay官方帳號並解除封鎖

- 原中國信託LINE Pay卡一般消費1%點數回饋：將於商店請款完成(約5至7個工作天)後陸續發放

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